眼睜睜看統促黨暴力 管碧玲：司法怎挽民心？

2019-10-04 04:12 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



立法院司法及法制委員會3日討論司法院組織法部分條文修正草案、立法計畫、2020年度收支預算案等，立委管碧玲對司法信任度低迷感到擔憂。她說，司法院表示許多民眾因未接觸過司法，因不了解而沒有好印象，但針對律師所做的問卷調查，律師的滿意度也只是「普通」。

管碧玲話鋒一轉，談到香港女歌手何韻詩遭潑漆案，潑漆者獲交保一事，她認為中華統一促進黨暴力年年不缺席，除了針對統獨議題，甚至包括暴力討債。管碧玲說，統促黨有「系統性、連結性行為」，但法官相信「舉證不足、沒有組織犯罪的行為」，這難道不是法官與人民的司法落差？台灣社會要眼睜睜看統促黨不斷用暴力摧毀台灣民主社會？

管碧玲彙整統促黨暴力事件簿，包括2012年副主委游家豪涉入多起暴力討債、傷害案；2013年主委王煥華涉霸佔地盤、強收保護費、下藥性侵酒店女子；2015年副主席李宗奎疑涉恐嚇台商、介入土地開發而遭刑事局拘拿等。

管說，她沒有辦法指揮辦案，法官也沒有辦法，但這樣下去，司法如何重拾人民的信賴、建立和諧的社會？法官的見解和民眾的認知「相差遠矣」。