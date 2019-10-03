親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

疑天然氣員工更換管線不慎 北市民宅氣爆2人傷

南方澳斷橋 蘇貞昌：有責任的一定嚴予追究

2019-10-03 23:01聯合報 記者林河名╱即時報導

針對宜蘭南方澳大橋斷裂的責任歸屬，行政院蘇貞昌今天說:「有責任的，我們一定依相關調查的結果嚴予追究」，「對於橋梁保養是不是責任有疏失，也都在追究。」

蘇貞昌今天主持行政院會，在臨時動議針對南方澳大橋斷裂事件處置情形作出5點裁示。在傷亡者慰助、救助部分，他指示勞動部統籌、外交部及內政部全力協助，建立單一窗口，立即就後續慰助、家屬來台安排等事宜進行相關協處，相關救助補償從優辦理。

有關恢復港區作業，蘇貞昌表示，後續為迅速清理斷橋殘骸作業，將有重機具及大型車輛進出現場，港區船家店家人員、貨物的進出安全維護甚為重要，必須妥善疏導；另在新橋重建完成前，原本港區環狀進出路網僅剩單一動線，港區道路聯通外圍主要道路的短中長期交通維持計畫，都請交通部及宜蘭縣政府詳為規畫，並與當地漁會及商圈協會妥為溝通。

對於漁民商家補償及補助，蘇貞昌表示，漁民收益與港區店家權益若因此受到損害，政府都會給予合理補償或補助，讓衝擊降到最低。

事故調查方面，他也指示運安會協同民間專業團體即刻展開調查，找出事故原因，並提出改善建議，避免相同事件再次發生。

最後，對於橋梁重建及總體檢，蘇貞昌表示，南方澳是台灣重要的觀光漁港，請交通部於斷橋清理工作告一段落後，立即展開橋梁重建規畫、設計及發包作業，務必用最短時間完成重建。

蘇貞昌並指示交通部針對轄管橋梁的檢測範圍、頻率等制度，通盤檢討，找出盲點，尤其是橋齡特別老舊、曾受土石流衝擊、結構特殊，且位處港區、海邊等易受潮造成腐蝕者，以及過去已有相當時間未施定期檢測的橋梁，即刻進行全面清查、檢測，一旦發現有公安之虞者，並應立刻補強。至於非屬交通部轄管的橋梁，工程會也應盡速盤點釐清，督導權責機關務必定期檢測、維護補強，提早發現潛在危橋，做好相關防範措施，以確實保障國人安全。

針對宜蘭南方澳大橋斷裂的責任歸屬，行政院長蘇貞昌3日說:「有責任的，我們一定依相...
針對宜蘭南方澳大橋斷裂的責任歸屬，行政院長蘇貞昌3日說:「有責任的，我們一定依相關調查的結果嚴予追究」。聯合報資料照
分享

蘇貞昌行政院事故

相關新聞

辱警白道流氓遭鎖喉 他訴請賠償50萬元判駁回

2019-10-03 21:11

33筆政治檔案移歸國有 國民黨停止執行遭駁回確定

2019-10-03 18:19

配偶海外期貨交易扣除規定見解不一 最高行提交大法庭

2019-10-03 18:19

謗「戲說一姐」記者拘役確定 高院：不能只追獨家效益

2019-10-03 17:34

與鐵板燒店員工糾紛 男提高粱酒縱火起訴

2019-10-03 17:24

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

2019-10-03 16:19

騎電動自行車未戴安全帽 瑞芳警分局已開出10張罰單

2019-10-03 15:38

劉邦友血案活口鄧文昌議員 涉貪官司纏訟24年獲判無罪

2019-10-03 13:41

北市聯醫藥劑部主任涉A公款269萬 貪汙等罪起訴5人

2019-10-03 13:34

前北市聯醫藥劑部主任陳立奇涉貪 遭士檢起訴

2019-10-03 12:53

勸參選人「心存善念別只做表面」挨告 法官：言論自由

2019-10-03 12:52

殺人賠錢道歉、有教化可能也沒用 高院：只能選擇死刑

2019-10-03 12:50

桃園地區政風業務聯繫協調中心會議 桃檢宣導查察賄選

2019-10-03 12:48

黃國昌再批權貴犯罪 「關不關好像丟銅板」

2019-10-03 12:41

詐團制定16項罰錢規則 最高罰50萬、成員沒人領到錢

2019-10-03 12:24

立院多買帳修法 立委納悶：司法信賴怎還低迷？

2019-10-03 10:26

【重磅快評】南方澳斷橋曝露交通部無能與港務公司無恥

2019-10-03 10:25

鐵路平交道「這地方」臨停 最高恐吃9萬罰單

2019-10-03 10:25

尋妻不成溺殺無辜2人 沈文賓今六度被判死刑

2019-10-03 10:15

孩子不是你生要去驗DNA 人婦請求損害賠償獲賠

2019-10-03 07:18

汐止警追車殉職 被告重罪起訴

2019-10-03 00:39

南投仁愛鄉所遭搜索 鄉長訊後請回

2019-10-03 00:02

台大學士被電成焦屍 台電疏失賠409萬

2019-10-02 20:05

侵占海軍151艦隊277萬公款 貪兵10萬交保裁准停押

2019-10-02 20:03

汐止警員追緝疑犯殉職 檢找重刑罪章起訴待法院裁判

2019-10-02 19:02

北市南港小吃店起火 老闆滅火臉灼傷送醫

2019-10-02 18:53

議長服務處遭爆料代辦非法工廠納管 南檢分案調查

2019-10-02 18:35

無法管罰的道路殺手是它 警：別心想撐一下就到

2019-10-02 18:32

醫美外科醫師竟邀患者「生小孩」、觀胸 高院判賠25萬

2019-10-02 18:27

繼母一席話 生母求扶養費敗訴

2019-10-02 17:46

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

南方澳斷橋陸學者憑影片立馬給結論 網友嘆：我們還在扯

2019-10-03 13:25

5陸研究生模擬南方澳斷橋過程 網友驚：秒敗台灣學生

2019-10-03 16:42

二兄弟都是消防員 張哲嘉罹難、母親淚崩

2019-10-03 09:39

獨／遺憾！殉職警消今年準備結婚 已買好透天厝要成家

2019-10-03 13:48

指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

2019-10-03 16:19

回憶斷橋瞬間 油罐車司機女兒：他直覺有異踩油門加速

2019-10-03 11:34

街景圖捕捉男女台中戶外活春宮 網友：Google太神

2019-10-03 17:06

影／台中市大雅工廠深夜大火 傳兩名消防員火場失聯

2019-10-03 07:17

南方澳橋斷致五死董座竟神隱25小時？ 港務公司回應了

2019-10-03 07:21

檢測報告驚人發現！ 黃國昌：南方澳大橋竟只採目視檢測

2019-10-03 11:29

台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員

2019-10-03 08:31

南方澳斷橋開鍘！ 港務公司董事長吳宗榮下台

2019-10-03 11:00

亞洲哪個國家最優？台灣一個特質 日本鄉民極推崇

2019-10-03 16:49

南方澳斷橋 尋獲最後一名失聯漁工

2019-10-03 11:37

列隊敬禮送殉職勇消 義消淚崩痛哭

2019-10-03 11:34

22歲男凌晨駕車撞民宅 卡牆壁鐵皮傷重不治

2019-10-03 09:38

斷橋檢測賺黑心錢？ 健行教授：黃國昌可能被利用了

2019-10-03 11:17

中市殉職消防隊員 來不及迎接雙胞胎女兒出生

2019-10-03 11:54

黃國昌公布合約書 痛批橋梁檢測團隊自己與自己簽約

2019-10-03 15:00

不斷更新／2消防隊員持熱顯像儀進火場殉職 中市消防局：尋找火點

2019-10-03 09:04

中市消防局長：找到一位罹難者 身分確認中

2019-10-03 08:21

開SKODA加200元汽油 加油站員工不懂裝懂「這韓國車啦」

2019-10-03 13:33

影／林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

2019-10-03 11:01

生人回避！埔鹽鄉3日晚上有「送肉粽」法事

2019-10-03 14:17

影／台中2消防隊員打火失聯 同事心急：一定要平安啊

2019-10-03 07:53

搜救兩難！ 交通部決定棄人開航道

2019-10-03 00:12

台中大雅工廠火災 市府：沒有工廠登記

2019-10-03 10:03

破解橋梁「殺手」…曾經30年來重大斷橋都因為「它」

2019-10-03 08:00

通霄海岸女屍朝殺人案偵辦 涉案女子疑金錢糾紛起殺機

2019-10-03 13:37

南方澳斷橋事件究責？ 柯文哲：反對燒女巫文化

2019-10-03 11:30

39歲婦西寧國宅16樓墜落 靠防護網命大無傷

2019-10-03 15:26

GOOGLE街景好害羞 全裸男女入鏡

2019-10-03 17:38

機車連環撞 基隆街頭3輛機車「疊」在一起

2019-10-03 14:34

影／台中市消防隊員殉職 懷雙胞胎孕妻殯儀館相驗

2019-10-03 10:04

拆除斷橋「炸不得」進駐專業海事公司分段切割吊掛

2019-10-03 15:59

南方澳漁船航道打通了！ 海軍祝出港漁船豐收

2019-10-03 10:42

「謎之聲」樓上樓下都聽到 鄰居因此打起來

2019-10-03 07:47

通了！南方澳斷橋臨時航道 10餘艘漁船試航成功

2019-10-03 10:15

【重磅快評】南方澳斷橋曝露交通部無能與港務公司無恥

2019-10-03 10:25

2打火兄弟殉職 現場弟兄哭紅眼：怎麼可能發生在台中？

2019-10-03 11:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top