南方澳斷橋 蘇貞昌：有責任的一定嚴予追究

2019-10-03 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



針對宜蘭南方澳大橋斷裂的責任歸屬，行政院長蘇貞昌今天說:「有責任的，我們一定依相關調查的結果嚴予追究」，「對於橋梁保養是不是責任有疏失，也都在追究。」

蘇貞昌今天主持行政院會，在臨時動議針對南方澳大橋斷裂事件處置情形作出5點裁示。在傷亡者慰助、救助部分，他指示勞動部統籌、外交部及內政部全力協助，建立單一窗口，立即就後續慰助、家屬來台安排等事宜進行相關協處，相關救助補償從優辦理。

有關恢復港區作業，蘇貞昌表示，後續為迅速清理斷橋殘骸作業，將有重機具及大型車輛進出現場，港區船家店家人員、貨物的進出安全維護甚為重要，必須妥善疏導；另在新橋重建完成前，原本港區環狀進出路網僅剩單一動線，港區道路聯通外圍主要道路的短中長期交通維持計畫，都請交通部及宜蘭縣政府詳為規畫，並與當地漁會及商圈協會妥為溝通。

對於漁民商家補償及補助，蘇貞昌表示，漁民收益與港區店家權益若因此受到損害，政府都會給予合理補償或補助，讓衝擊降到最低。

事故調查方面，他也指示運安會協同民間專業團體即刻展開調查，找出事故原因，並提出改善建議，避免相同事件再次發生。

最後，對於橋梁重建及總體檢，蘇貞昌表示，南方澳是台灣重要的觀光漁港，請交通部於斷橋清理工作告一段落後，立即展開橋梁重建規畫、設計及發包作業，務必用最短時間完成重建。