辱警白道流氓遭鎖喉 他訴請賠償50萬元判駁回

2019-10-03 21:11 聯合報 記者 聯合報 記者 范榮達 ╱即時報導



一名張姓男子2017年6月間在苗栗縣警局頭份分局某派出所，與副所長發生爭執，他主張當時遭偷襲鎖喉，造成身體多處受傷，還受有精神上痛苦，請求古姓副所長及警察局連帶賠償50萬元案，苗栗地方法院法官調查認定古副所長是依法執行職務，最近判決駁回張男聲請，全案還可以上訴。

張男起訴主張，前年6月他在頭份市客運公車站，與客運司機發生爭執，他向據報到場的警員要求見長官，因此被載至派出所，副所長出面，他不滿隨身攜帶的物品遭派出所員警丟棄，也不滿副所長態度，言語互有爭執，副所長自後方偷襲鎖喉，將他撂倒在地，其他員警抓住手臂及腳踝，造成身體多處擦挫傷。

副所長則答辯，張男在派出所，出言以「一個比一個爛、哇操」、「爛阿」、「頭份都在吃案」、「他媽的，這個鳥副所長」、「王八蛋，你他媽你們這些混蛋」、「原來是流氓喔、白道流氓喔」等語侮辱，經判決依侮辱公務員罪，處拘役20天日確定。

法官勘驗員警密錄器影片，結果顯示張男持手機，並以右側上身手臂及肩膀處靠近副所長，並說「白道流氓」，副所長則回「誰流氓？」，後來再數次質問「誰是流氓」，張男回稱「是你這種人」後，副所長以右手勾住站立在後方的張男脖子壓制在地，並命其他員警將張男上銬。

法官調查，除了密錄器影片過程，張男也對副所長出言「一個比一個爛、哇操」、「爛阿」、「他媽的，這個鳥副所長」、「王八蛋，你他媽你們這些混蛋」等語侮辱，已是涉犯公然侮辱罪嫌現行犯，副所長依刑事訴訟法逮捕，屬執行職務既為公法上的行為。