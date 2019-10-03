33筆政治檔案移歸國有 國民黨停止執行遭駁回確定

2019-10-03 18:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



依據促進正義轉型條例規定各政黨擁有「政治檔案」應收歸國有。行政院促進轉型正義委員會宣布國民黨應將33筆有關228事件等相關政治檔案移交給檔案局，收歸國有；國民黨不服向法院聲請停止執行，一審駁回後國民黨提抗告，最高行政法院認為無難以回復、急迫情事等，不符合法定要件，今駁回抗告確定。

國民黨去年10月向促轉會提出檔案清冊，共有4萬3095筆檔案，而促轉會5月3日宣布，已經認定2萬筆並非政治檔案，予以排除，另有33筆檔案被認定為政治檔案，依法要移交國有，國民黨應在處分書送達30天內，將33筆檔案原件移交給國發會檔案管理局。

檔案內容包括228事件發生當時，國民政府、民間各界對事件的處理意見、決策，特定人士於事件期間活動紀錄，以及動員戡亂體制、戒嚴體制建立及施行，包括1945年8月15日以後政府機關頒定的法律命令，政黨舉行的會議、議案、黨內執行動員戡亂、戒嚴等相關檔案、文件與紀錄。促轉會認為符合促進轉型正義條例第三條第二款對政治檔案定義。

國民黨不服促轉會原處分，已向促轉會申請復查，仍在復查程序中，尚未做成復查決定，而國民黨直接向台北高等行政法院聲請停止執行原處分。

北高行認為，檔案局負責保管國家檔案，相關作業標準、技術、設施和環境，均達國際檔案管理作業水準，可以確保檔案移交給檔案局後，不會造成檔案毀損，或有「難以回復損害」的狀況，也不符合情迫情事，今年7月25日裁定駁回。

經國民黨抗告，最高行指出，原裁定就檔案局為我國檔案管理專責機關，就檔案移轉、保管、典藏及相關作業標準、技術、設施、環境等因素均達國際檔案管理水準，能確保檔案移歸後，得予妥適存放及維護，並無造成檔案移歸後受有難以回復損害，而不符停止執行要件，核無違誤。

國民黨不履行或違反促轉會依促轉條例第3條、第18條第1項及第4項作成的行政處分，不論由促轉會依行政執行法相關章節以強制方法執行，或依促轉條例第18條第5項處以國民黨罰鍰，皆是由法律明文規定之合法行政行為。