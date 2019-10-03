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配偶海外期貨交易扣除規定見解不一 最高行提交大法庭

2019-10-03 18:19聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

最高行政法院審理一件綜合所得稅案件，對於配偶海外期貨交易所得計入是否適用所得稅法相關扣除規定，與稽徵機關及法院先前法律見解不一，因此，第四庭裁定提報大法庭裁判，這是「大法庭制度」今年7月4日上路後，最高行第三起提案。

第四庭審理高雄高等行政法院一件綜合所得稅事件判決上訴案，經評議結果採為裁判基礎法律見解，與先前裁判的法律見解歧異，認有應予統一必要，踐行對其他各庭徵詢意見徵詢程序，經徵詢回復後，其他三庭皆不同意提案庭見解。

本件提案法律爭議概要，上訴人民國104年度綜合所得稅結算申報，列報其配偶有依所得基本稅額條例第12條規定應計入基本所得額的海外期貨財產交易所得。但上訴人主張該海外期貨交易自99年迄104年12月仍為虧損狀態，並無利得。

從而稽徵機關依所得基本稅額條例第12條第1項第1款規定，核算應計入個人基本所得額的海外期貨財產交易所得時，是否應適用所得稅法第17條第1項第2款第3目第1細目有關財產交易損失扣除之規定（即將前3年度海外期貨財產交易損失扣除）？因稽徵機關及本院先前裁判採否定說，提案庭擬改採肯定說，故法律見解有待統一。

提案庭依行政法院組織法第15條之2第1項規定：「最高行政法院各庭審理事件，經評議後認採為裁判基礎之法律見解，與先前裁判之法律見解歧異者，應以裁定敘明理由，提案予大法庭裁判。」以裁定將此法律爭議提交予大法庭裁判，以統一各庭間歧異法律見解。

為統一法律見解，最高行政法院第四庭裁定提報大法庭裁判，這是「大法庭制度」今年7月...
為統一法律見解，最高行政法院第四庭裁定提報大法庭裁判，這是「大法庭制度」今年7月四日上路後，第3起提案。記者賴佩璇／攝影。
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