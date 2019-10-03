謗「戲說一姐」記者拘役確定 高院：不能只追獨家效益

2019-10-03 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



女演員陳曉菁因丈夫林佐岳與生意合夥人鐘福立金錢糾紛，鐘找來周刊王記者李明軒，撰寫標題「承接鉅額家產拒付3000生活費」、「三立戲說一姐陳曉菁被控棄養公公」報導，散布陳曉菁婚前先與林佐岳胞兄林昌生交往，再劈腿林佐岳成婚，且婚後棄養公公林清隆。林昌生、陳曉菁向北市警萬華分局控鐘、李誹謗，兩人一審遭處拘役50日，高等法院駁回上訴定讞。

高院在判決中直陳，國家給予新聞自由最大限度保障，促進資訊流通、滿足民眾知的權利，以形成公共意見、達成公共監督，但媒體記者在報導前至少應在合理範圍內查證，而不是純粹「追求獨家報導的經濟效益」。

陳曉菁多次演出三立戲劇「戲說台灣」，有「戲說一姐」封號，她近期在戲劇「炮仔聲」中演壞女人，知名度大增。

2016年第135期周刊王雜誌報導，指陳女先和林昌生交往，半年後竟與住樓上的林佐岳「好上了」，林老先生承認有這件「家醜」；文中也寫道老先生抱怨「媳婦嫁進我們林家後，從未和兒子來探視過我，更別提叫我一聲『公公』或『爸爸』」。

陳曉菁表示，周刊王報導前沒有採訪過她，她收到簡訊隔天就見刊，她問丈夫，林佐岳也只說「有李姓記者表示要採訪，但無後續」。她說，和丈夫會和公公吃飯，但公公在丈夫幼時就離婚，另有家庭。林昌生也表示，沒有人採訪他，況且父親小時就與母親離異、沒住在一起，不了解他們的事。

周刊王記者李明軒辯稱，因鐘福立告知此事，還帶他找林清隆求證，雖然陳曉菁沒有接電話，但有將林佐岳的回應在報導上「平衡」。鐘則稱和林佐岳、林的前妻認識超過15年，是林佐岳告訴他陳曉菁是林昌生前女友，加上林的表姊也在他們結婚時表示無法接受，他說的都是事實。

不過鐘福立和李明軒的說法遭陳曉菁、林昌生、林清隆(現已歿)否認，林清隆在警詢表示沒抱怨遭棄養，也沒說過陳曉菁婚前和林昌生交往。

高院認為本案要審酌言論是否為真或已盡查證義務？若為真實，是私德還是關乎公共利益？而被告有無誹謗犯意聯絡？高院依原審勘驗鐘福立、李明軒訪談林清隆的錄影，以及李明軒向林清隆、林佐岳求證的電話，發現林清隆沒有特別抱怨，但李卻問「對不對，很不孝順這樣」、「我是怕你現在生活不好過這樣，嘿啊」。

高院審理認為，李明軒自承撰稿前已知鐘福立和林佐岳有金錢私怨，而林的妻子陳曉菁又是有一定知名度的藝人，利用他人知名度、新聞媒體矚目程度以迫使他人就範的人性心態所在多有，李卻不等相關人回應再報導，刊登的內容「形式上出自林清隆之口」，實際上卻都是鐘福立所講的。