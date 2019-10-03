斷裂斜橋底下過漁民心怕怕 工程單位這麼說

2019-10-03 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



跨港斷橋的臨時航道今天通行，但漁船在傾斜的拱頂下進出作業，讓漁民「心怕怕」。施工單位表示，前天深夜起在斷橋上拱圈兩側各焊接五個吊耳，從海側拉鋼索，港側則以三個大型H鋼頂住支撐，目前確保結構穩定。

臨時航道最低潮水深3.3公尺、最高潮水深達5公尺、寬度10公尺，今天通行時發現航道高度與寬度不足問題，漁船進出必須特別小心，加上漁船經過的上方白色拱頂出現傾斜，也讓人不免擔心。

台灣鯖鰺漁會協會秘書長邱嘉進表示，大型扒網吃水比較深，所以寬度要15公尺才夠，希望軍方能夠再施工增加寬度，讓通行更安全。

南方澳大橋斷裂後，上方白色拱頂略向港側傾斜，交通部證實已出現5度傾斜。公路總局第四區養護工程處連日來施工加固，處長李順成說，工程人員前天深夜起在斷橋上拱圈兩側各焊接五個吊耳，作用是從海側拉鋼索，港側則會以三個大型H鋼頂住支撐，另外已經在上拱圈設置三個監視器，每兩小時回報監測數據。

交通部政次黃玉霖表示，或許有風或其他等因素，臨時支撐作業可確保橋面上的拱頂是穩定的，不要傾斜或位移，「保證拆除之前是安全的」。