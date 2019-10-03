指郭台銘是「3億男」 周玉蔻判賠200萬確定

2019-10-03 16:19 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



鴻海創辦人郭台銘不滿被媒體人周玉蔻稱為「3億男」，指他捐3億元給連勝文，一審認為周沒有查證，判周應賠償200萬元，並在聯合報等7家報紙頭版刊登半版道歉啟事；二審改判周賠償200萬元，並在4家平面媒體、1家網路媒體道歉。最高法院認為周玉蔻上訴無理由，今天駁回上訴，周玉蔻判賠200萬並登報道歉確定。

2015年1月，台北市長柯文哲接受電子媒體專訪，指市長選前有企業家捐款3億元給他的競爭對手連勝文；周玉蔻隨即在美麗島電子報、電視政論節目中喊話，要求郭台銘出面說明，她說「一旦對手當選台北市長，不撈回10倍、20倍好處，實在有損他這位霸主氣息濃厚的企業家素來威名」、「因為我得到的消息是3億先生就是你！」

郭台銘氣得向周玉蔻求償1000萬元，並在平面媒體登報道歉，於電子新聞媒體廣告時段播放朗讀道歉啟事，另在政論節目上親口朗讀道歉聲明。

台北地院一審認為，重點在於有無「3億男」的存在，周玉蔻雖指稱消息來源是柯文哲，但法官先後傳柯文哲、柯建銘、郭台銘出庭作證，證實沒有「郭台銘捐錢給連勝文」的事實，周玉蔻明可向當事人、傳話人求證，卻未查證，只憑柯文哲轉述就發表評論，使得郭台銘社會評價受損，因此判周玉蔻應賠償200萬元，並在聯合報等7家報紙頭版刊登半版道歉啟事。