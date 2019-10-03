騎電動自行車未戴安全帽 瑞芳警分局已開出10張罰單
道路交通管理處罰條例修正條文本月施行，新增多項規定，新北市瑞芳警分局統計到今天，已開出10件騎電動車未戴安全帽罰單，提醒民眾遵守相關規定，確保安全又能避免被罰。
瑞芳警方表示，交通管理新制上路，警方除加強宣導，也會針對違規者取締。使用電動車族群主要為外籍移工或家中長者，希望企業主及家中成員加以勸告，騎乘電動自行車一定要配戴安全帽，並遵守交通法規，才能維護安全和保住荷包。
警方說，電動自行車因為免駕照、不用懸掛車牌等「便利性」，促使不少民眾改變短程代步習慣，成為新興交通工具。過去電動自行車未納入管理前，民眾騎乘電動車沒戴安全帽無罰則，甚至出現逆向行駛、闖紅燈、隨意跨越對向車道等行徑，危及其他用路人安全。
道路交通管理處罰條例今年5月經立法院三讀通過，把「慢車違規」納入管理，新法今年10月1日上路後，騎乘電動自行車一律須戴安全帽，違反規定罰300元；擅自變更改裝車輛，罰1800元到5400元。
新法也增加禮讓導盲犬等規範，慢車駕駛人行經行人穿越道，遇有攜帶白手杖或導盲犬之視覺功能障礙者，不暫停禮讓者，處600元至1200元罰鍰。部分違規罰鍰金額也有調整，車輛轉彎或變換車道前未依規定使用方向燈，罰鍰提高到1200元至3600元；未依規定使用合格的兒童座椅，裁罰300元到600元。
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