騎電動自行車未戴安全帽 瑞芳警分局已開出10張罰單

2019-10-03 15:38 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



道路交通管理處罰條例修正條文本月施行，新增多項規定，新北市瑞芳警分局統計到今天，已開出10件騎電動車未戴安全帽罰單，提醒民眾遵守相關規定，確保安全又能避免被罰。

瑞芳警方表示，交通管理新制上路，警方除加強宣導，也會針對違規者取締。使用電動車族群主要為外籍移工或家中長者，希望企業主及家中成員加以勸告，騎乘電動自行車一定要配戴安全帽，並遵守交通法規，才能維護安全和保住荷包。

警方說，電動自行車因為免駕照、不用懸掛車牌等「便利性」，促使不少民眾改變短程代步習慣，成為新興交通工具。過去電動自行車未納入管理前，民眾騎乘電動車沒戴安全帽無罰則，甚至出現逆向行駛、闖紅燈、隨意跨越對向車道等行徑，危及其他用路人安全。

道路交通管理處罰條例今年5月經立法院三讀通過，把「慢車違規」納入管理，新法今年10月1日上路後，騎乘電動自行車一律須戴安全帽，違反規定罰300元；擅自變更改裝車輛，罰1800元到5400元。