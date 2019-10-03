劉邦友血案活口鄧文昌議員 涉貪官司纏訟24年獲判無罪

2019-10-03 13:41 聯合報 記者 聯合報 記者 曾增勳 ╱即時報導



1995到1997年，當年桃園縣議員林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、林光華及1996年桃園縣長官邸血案唯一活口鄧文昌7人，涉嫌收取林姓廠商回扣，遭到桃園地檢署以貪汙罪嫌提起公訴，官司纏訟至今24年，桃園地方法院終於做出判決，桃園地院今天上午表示，考量涉案罪證僅有林姓廠商供述，證詞瑕疵，認為鄧文昌等7人罪證不足，昨天判決7人無罪。

根據桃園地檢署起訴書指出，這件貪汙案件，檢方追查桃園縣第13縣議員林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、鄧文昌、林光華等人，涉嫌透過林姓廠商收取3到4成的「其他公共工程對下級政府之補助項經費」現金回扣，再交付空白的議員補助款申請書給林姓廠商，廠商人員向縣府轄下學校，自稱議員助理，取得學校工程，並製作浮編的預算書等資料，向桃園市政府請款，檢方全案歷經多年調查，2008年桃園地檢署依貪汙罪嫌將鄧文昌、林正峰、呂邱葉、曾榮鑑、王唯任、邱德順、林光華7人提起公訴。

桃園地院審理期間，1996年發生前桃園縣長劉邦友官邸血案造成8死1傷，血案至今未破，血案唯一活口鄧文昌頭部中彈，歷經多年治療、復健，醫院認定他創傷後器質性腦病變，認知及心智功能嚴重缺損，醫師評估智力退化如小孩，鄧文昌被控收取回扣貪汙案情，無法表達清楚，承審法官2012年9月5日裁定「鄧文昌辨識行為恢復前停止審判」，全案停審。今年7月間鄧文昌家人與律師同意，為審結該案，撤銷「停止審判」裁定，法官做出「繼續審判」裁定。