北市聯醫藥劑部主任涉A公款269萬 貪汙等罪起訴5人

2019-10-03 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



北市聯合醫院藥劑部主任陳立奇、藥品管理組陳怡靜，在2015、2016年間，涉嫌以社團法人台灣臨床藥學會名義，承攬聯醫4項長期照護採購案，並以實際負責的顏焜熒基金會協助製作核銷單據，詐取不法所得269萬餘元。士林地檢署日前偵結，依貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物等罪嫌，起訴陳等5人。

陳立奇擔任北市聯醫藥劑部主任，同時是臨床藥學會繼續教育審核委員會主委、顏焜熒基金會實際負責人，涉嫌以臨床藥學會名義，「唯一投標」北市聯醫4次採購標案，但得標廠商僅掛名、沒做事，實際上都由聯醫藥師執行藥師到宅照護訪視，陳涉詐公款作為私用。

起訴指出，聯醫藥劑部辦理104、105年度社區整合式長照藥事服務計畫採購案，及105年度獨居失能送藥到宅服務計畫採購案，均由臨床藥學會在2015、2016年間，以76萬8千元、81萬9990元、88萬元、67萬元承攬採購案。

得標的臨床藥學會，原本該針對65歲以上門診、出院用藥族群，完成採購案中指定的到宅藥事照護訪視，並提供個案訪視紀錄、統計分析、開成果發表記者會宣導廣告等。

檢方指出，4次聯醫採購案，臨床藥學會從頭到尾「僅掛名」，無實際執行任何事項，連記者會主持人都是陳立奇、陳怡靜面試，聯醫藥師在上班時間進行到宅照護，並拍攝個案訪視影音，填寫相關評估表等資料，再由聯醫舉辦成果記者發表會。

陳立奇涉嫌指出基金會執行長蕭宏緯製作、蒐集採購案不實單據，提供給臨床醫學會，再由王春玉指示幹事李羽婷完成核銷流程，陳立奇、陳怡靜最後再登載通過驗收。不法所得扣除藥師訪視費後，分別詐得52萬8千元、64萬4990元、88萬元、64萬2500元，共計不法所得269萬5490元。

聯醫案經士林地檢署指揮廉政署搜索，今年1月9日帶回陳等15人偵辦，陳立奇當晚起遭羈押2月，羈押庭時已坦承犯行。他供稱，怕聯醫內部藥師人數不足，才會想讓社區藥師協助計畫，但院方系統無法讓社區藥師使用，才會讓聯醫藥師執行。

檢察官認為，聯醫4次長期照顧計畫，根本沒有委辦需要，陳立奇、陳怡靜不思廉潔自持，明知履約項目都是聯醫人員辦理，仍不實驗收，「假公濟私」詐得公款269萬5490元，作為私人零用金和基金會會務金，均犯4次貪汙罪中的利用職務機會詐財，陳怡靜因電郵備標文件給臨床醫學會，再犯1條洩密罪。