假冒米其林一星主廚詐投資 彭俞諺判刑6月

2019-10-03 13:42 中央社 台北3日電



男子彭俞諺謊稱有米其林一星主廚等資歷，詐騙魏姓男子出資開餐廳，魏男同意彭俞諺可分得股東紅利，另支付31萬元顧問費。士院日前依詐欺罪判處彭俞諺6月徒刑，得易科罰金。

士林地方法院判決書指出，彭俞諺於民國104年間與魏姓男子結識，誇稱他在美國灰石餐飲學校任教、法國四季酒店擔任主廚，有巴黎藍帶廚藝學校證書、獲頒米其林一星主廚等經歷。

魏姓男子認為彭俞諺是個人才，有意合作，請彭俞諺提供詳細履歷與證書。彭俞諺隨即傳送「法國巴黎米其林三星餐廳廚師」等不實履歷給魏男，還附上2013年獲頒米其林一星主廚的獎牌照片。

魏姓男子信以為真，105年出資新台幣200萬元開設餐廳，並聘僱彭俞諺為行政主廚兼管理，陸續支付顧問薪資總計31萬元，直到媒體106年間報導彭俞諺不具米其林一星主廚等資歷才知道上當。

彭俞諺坦承沒有米其林一星主廚等資歷，辯稱只是優化自己，獎牌則是友人102年在美國開玩笑做給他的，還說這種薪資請不起真的大師，否認詐欺。

判決指出，彭俞諺提不出送他獎牌的友人姓名、年籍，合議庭也查出彭俞諺102年根本沒到美國，認為彭俞諺辯詞不可採信。

彭俞諺辯護人則主張，魏姓男子有餐飲經營經驗，應該知道彭俞諺不具相關資歷，不算被騙。但合議庭認為，媒體、大學都曾被彭俞諺資歷所騙，甚至連彭俞諺當時的女友本身從事媒體業也被騙，辯護人主張實無可採。

合議庭審酌，彭俞諺以不實米其林一星主廚等資歷，並持偽造獎牌，向魏姓男子施用詐術，造成魏男受騙而同意投資合作及聘雇，考量彭俞諺已賠償45萬元、現為便當店廚師等情狀，判刑6月，可上訴。