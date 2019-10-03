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勸參選人「心存善念別只做表面」挨告 法官：言論自由

2019-10-03 12:52聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

高雄市曾姓男子倚賴資源回收工作維生，去年九合一大選前，卻在有意角逐地方里長一職的鍾姓大樓主委家門口，立看板直說「鍾主委，我勸您，心存善念別只做表面」、「鍾主委，我辭職，是您太侮辱我的人格」等文字，讓來往民眾都能窺得。鍾姓主委指控曾男加重誹謗，且意圖使人不當選等罪嫌，但高雄地院認定，曾男所言都是可受公評之事，判他無罪。

曾男與鍾姓社區大樓主委因資源回收事宜起爭執，不久就負氣離職。曾男又在去年11月7日清晨，在鍾姓主委家門口放置看板，上頭寫滿「鍾主委，我從未領每月3000補貼；鍾主委，我辭職，是您太侮辱我的人格；鍾主委，您說謊，2萬元不是您自己錢；鍾主委」，更在看板上強調「我很窮，但骨氣與尊嚴還是有」、「鍾主委，我希望對弱勢窮困給予尊重」、「鍾主委，我勸您，心存善念別只做表面」等內容。

由於鍾姓大樓主委有意參選當地振興里里長，見曾男立看板，認為內容損害自身名譽、可能影響選民判斷，提告曾涉嫌加重誹謗、違反選罷法等罪。

曾男到案坦承設置看板，供路過行人瀏覽，卻矢口否認意圖使人不當選、加重誹謗，強調看板所述「都是事實」。曾表示，鍾姓主委曾說環保署要補助低收入戶的艱苦人，才辦資源回收活動；之前他自己拿資源回收物過去大樓，卻被他人拿去變賣，才向鍾表達不滿，沒想到鍾只回「對方有拿很多嗎」、「要拿給誰去賣是我的權力」，此言害曾男心理大受打擊，心生不滿。

業經高雄地院審理，認為曾男看板所言，雖有部分情節與事實有些出入，但判斷應是曾男誤認，以他手上所有的證據來看，他確有相當理由確信其所述內容為真，並非出於惡意。至於曾男提到「鍾主委，我辭職，是您太侮辱我的人格」、「鍾主委，我很窮，但骨氣與尊嚴還是有」、「鍾主委，我勸您，心存善念別只做表面」，法官認為這屬於曾男個人主觀價值判斷，無所謂真實與否，算是意見表達的言論範疇。

高雄地院合議庭認為，鍾姓主委因資源回收事務，與曾男起爭執，所爭執的內容也算處理大樓管理事務的一環，與大樓住戶權益息息相關，主委處理過程妥當與否，與公共利益相關，非僅涉及私德，屬於可受公評之事，再加上曾男看板用字遣詞位有過度偏激，屬於適當評論，綜合考量後，曾男獲判無罪，可上訴。

高雄市曾姓男子與鍾姓大樓主委因資源回收事務起爭執，憤而立看板稱「鍾主委，我辭職，...
高雄市曾姓男子與鍾姓大樓主委因資源回收事務起爭執，憤而立看板稱「鍾主委，我辭職，是您太侮辱我的人格」等語，挨告加重誹謗、違反選罷法等罪。記者賴郁薇／攝影
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選罷法高雄市

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