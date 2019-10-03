殺人賠錢道歉、有教化可能也沒用 高院：只能選擇死刑

2019-10-03 12:50 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子沈文賓為查逃家妻子下落，5年前與弟弟沈文夏押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍，沈文賓一審到更三審五度被判死，最高法院仍發回高院更審。高院更四審今仍判沈文賓死刑，沈文夏則判19年徒刑。高院指出，沈文賓雖賠錢、道歉，精神鑑定結果也有教化可能，但認為有與社會永久隔離的必要，「只有選擇死刑一途，無從迴避」。

高院指出，沈文賓對他人生命毫不在意，心性兇殘，犯後雖多次向死者家屬道歉，但不被接受，他也賠償家屬部分金錢，也沒有達成和解獲得原諒；沈文賓犯行泯滅人性，惡性重大至極，已達罪無可逭的程度；雖然他事後道歉，依精神鑑定結果，也無法排除有接受教化導正的可能，但經綜合評價後，認為沈文賓仍有和社會永久隔離的必要，只有選擇死刑一途，無從迴避。

另外，沈文夏當時沒有推、壓死者入水，沒有證據證明有殺人共同犯意，而他明知沈文賓要殺人，卻仍配合看管，導致被害人最終遭到溺殺，應屬幫助犯，原審認為他和沈文賓共同正犯，有所違誤。

高院認為，原審判決在說明沈文賓品行時，將他少年時期受保護處分列為前案紀錄，違反少年事件處理法規定，因此撤銷原判決，改依殺人罪判沈文賓死刑，褫奪公權終身；沈文夏依幫助殺人罪判刑19年。

沈文賓（35歲）因長期對妻子家暴，妻子不堪虐待離家出走，他遍尋妻子不著，2012年12月和同父異母弟弟沈文夏（29歲），一起開車去宜蘭到妻子哥哥經營的檳榔攤，打算逼問妻子下落，由於當時沈的妻舅不在家，兩人就持槍押走妻舅的潘姓女朋友，以及妻舅的呂姓友人，途中沈文賓與二人口角。沈文賓兄弟於是將潘、呂載到桃園大溪山區，綑綁兩人手腳，丟入灌溉溝渠溺殺，再運往三峽恩主公醫院停車場棄屍。

沈文賓一審到更三審，五度被依殺人罪判處死刑，他弟弟沈文夏則四度被判處無期徒刑。最高法院當時認為，更二審沒有審酌部分犯罪事實，且理由不完備，三度發回高院更審；高院更三審去年6月再度判沈文賓死刑，最高法院去年12月認為，原審未更新審判程序，且未讓沈文賓對賠償資料、精神鑑定等表示意見，有程序違法之處，再度撤銷原判決，發回更審。