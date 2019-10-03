桃園地區政風業務聯繫協調中心會議 桃檢宣導查察賄選
桃園地檢署因應明年1月總統、副總統及立委選舉，今天上午召開桃園地區政風業務聯繫協調中心會議，由檢察長郭文東主持，會中檢察官針對總統、副總統及立委查賄專案報告，根據情資蒐報及網路資料分析，明年總統、副總統及桃園轄區各立委選區選舉概況，其中藍綠參選人互有領先，後續政風各單位選舉查察工作十分繁重和重要。
郭文東表示，明年1月總統、副總統及立委選舉期間，查察賄選工作更為繁重，桃園地區各政風單位要積極推動各項反賄選宣導，提供具體的賄選情資，結合科技查賄建立跨平台辦案模式，強化查察賄選偵辦能量，端正選風，尤其積極蒐報網路情資、避免假訊息影響選舉公正，強化賄選及暴力蒐報、預防事故發生，落實行政中立、依法公正執行公務，結合科技查賄團體辦案、提升查賄效率，隱匿檢舉人資料保護安心查賄，加強反賄選宣導和強化民眾反賄意識。
桃園地檢署表示，根據情資蒐報及網路資料，現階段桃園市轄區總統、副總統及立委選舉情勢分析，這次二合一選舉，包括總統和平地、山地原住民選區屬於全國選區，桃園市區域立委選舉將選出6人，現行6席立委為藍2、綠3、無黨籍1人，由於桃園市選民結構向來藍大於綠，但是103、107年直轄市選舉及105年總統大選，民進黨皆拿下百分之五十一選票，顯示國民黨在桃園地區基本盤有所鬆動，但後勢仍待觀察。
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