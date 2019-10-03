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黃國昌再批權貴犯罪 「關不關好像丟銅板」

2019-10-03 12:41聯合報 記者王宏舜╱即時報導

時代力量立委黃國昌上午在立院司法及法制委員會上詢問最高法院院長鄭玉山，詢問最高院在午休時間舉行法官助理在職訓練，沒有加班費、補休或其他補償性措施，而且還要強制參加、請假需陳報院長核准，且「在職訓練表現不佳，將被淘汰」，他對最高法院的回函不以為然，要為最高院面對檢舉「要誠實」。

黃國昌另提問，林益世貪汙遭高等法院重判12年，但到了最高法院，究竟要採實質影響力說或法定職權說，意見分歧，最高法院本來想在大法庭制度之前討論，最後討論案卻又撤回。黃說，「統一法律見解」非常重要，但最高院從2017年起就討論這個議題，到了2018年撤回提案，要不要坐牢好像是在丟銅板？之前的討論彷彿都不算數，撤回提案後竟採法定職權說，再撤銷、發回高院，他質疑「為何不做決議？」。

鄭玉山表示，見解應由大法庭來決議，因當時大法庭新制即將通過，因此審判庭撤回提案。

黃國昌說，最高法院一動一靜對司法公信力影響相當大，要特別慎重，否則找了學者來開會，最後自己採法定職權說，將案子發回高院，他深深不以為然。黃說，權貴犯罪、貪官汙吏的無限循環，拖延後再依速審法減刑，影響司法公信。

民進黨立委何志偉詢問，去年3月17日司法院資訊系統遭駭，29個法院有243部電腦受害，損害情形與後續的法律行動如何？司法院秘書長林輝煌表示，當時有報案，台北市調處也有了解；資訊處長王金龍表示，攻擊IP來自巴基斯坦。

何不滿至今司法院仍未交代遭駭的資料有哪些、量有多少？人心惶惶，這些個資還能拿到市場上喊價；他也質疑當資安一再「委外」，也有相對的風險。

王金龍說，公文系統有外流，但裁判系統沒有，他目前無法說明流出的「量」有多少；不過何不滿意這樣的回答。

立法委員何志偉(左圖)、黃國昌(右圖)今在立法院司法及法制委員會分別質詢司法院資...
立法委員何志偉(左圖)、黃國昌(右圖)今在立法院司法及法制委員會分別質詢司法院資訊處、最高法院。記者王宏舜／攝影
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司法院黃國昌

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