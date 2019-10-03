議員服務處遭槍擊被疑辦案大事化小？桃警：加強巡邏

2019-10-03 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



國民黨桃園市議會劉茂羣服務處前晚遭槍擊，現場查獲塑膠彈丸，劉今天在黨團陪同下開記者會，認為警方態度草率，自己「已2天不敢回家」，活在恐懼中，同黨議員「村長」詹江村也被網軍恐嚇要斷手腳，同樣質疑警方無作為，黨團以時代力量高雄市議員黃捷遭恐嚇，高雄警積極偵辦為例，直斥辦案不該雙重標準，要求警方限期破案，維護民代人身安全。

對於藍營質疑，桃園市警察局發出聲明，表示第一時間獲報後都已依法受理立案調查，詹議員6案，包含網路留言恐嚇、辱罵，2案已移送偵辦、3案通知犯嫌到案中、1案等候網路公司資料回覆，另也相當重視劉茂羣服務處一案本局，已報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦中，警察局也相當重視市議員的人身安全重視，都已加強巡邏密度。

劉茂群位於八德的服務處1日晚上6點驚傳槍擊，當時服務處正在進行法律諮詢，現場人員被突如其來的聲響嚇壞，警方獲報到場採集相關證物，發現該服務處紗窗有孔洞，並採集到塑膠顆粒證物，研判不具殺傷力，但警方說法的讓劉很不滿，質疑民代安全不受警方重視。

「警方要拿出魄力來，不要讓民代天天活在恐懼中！」劉茂群說，他將彈丸拿給別人看，別人說「這樣的彈頭打在身上，不死也半條命」，她因住家在服務處樓上，自己已經2天不敢回家，無奈自己只是要條安全回家的路，尤其正逢議會開議時間，時機敏感，認為自己沒做生意，也未擋人家財物，但警方處置回應卻是輕描淡寫，警方應該保障民代的安全才對。

黨團書記長梁為超也聲援，認為議員認真問政，但服務處卻遭到不明人士開槍，警方竟然到現在連個嫌疑犯都找不到，刻意把案子「大事化小、小事化無」，警方是嚴重失職，同黨另名議員詹江村在臉書也被網友恐嚇要斷手斷腳、打爆他的頭，反觀高雄市議員黃捷不過被言語恐嚇，警方立刻大陣仗積極偵查，「為何高雄警察局做得到，桃園警察局就做不到呢？」