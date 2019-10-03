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立院多買帳修法 立委納悶：司法信賴怎還低迷？

2019-10-03 10:26聯合報 記者王宏舜╱即時報導

立法院司法及法制委員會今審查司法院所提司法院組織法部分條文修正草案、立法計畫、2020年度收支預算案等。民進黨立委鍾孔炤提問，立院近年通過司法院所提的諸多法案，努力了這麼多，民眾為何對法官的判決仍有質疑？司法院表示，勞動事件法、憲法訴訟法還沒上路，民眾自然無感，而很多民調的對象，受訪民眾其實沒實際接觸司法。

走馬上任第3天的司法院秘書長林輝煌報告，憲法訴訟法修正，憲法法庭新制2022年施行，將行法制整備作業，研訂憲法法庭審理規則等子法，供憲法法庭新制運作所需。也因此，需要調整憲法法庭運作所需輔助組織及人力，像是大法官書記處人員可能要從現有的39人增為110人。

司法院力推「國民參與刑事審判」，欲提高司法公信，但草案還沒通過。林表示推動國民參與刑事審判制度，使國民全程參與刑事審判程序和判決形成過程，讓審判更加公開透明、平易親民，並適度納入國民正當法律感情，縮短司法審判與國民期待的落差，要解決當前我國面臨司法與民眾疏離及信賴度低落等難題。

無黨籍立委洪慈庸則提到公懲會前委員長石木欽不當宴飲案，洪質疑從8月29日最高檢將調查結果轉給司法院後，接續的行政處分如何進行？洪問，一些司法官的行為雖不涉及犯罪，但有違法官倫理，「法官倫理」的界線莫非有高官、基層之別？而司法院的新聞稿表示相關資料都是「不公開的」，難以掌握，洪也認為外界都對司法欠缺信心，但她憂心最後的處置結果是否不了了之？

國民黨立委吳志揚詢問，林上任後對司法改革「最想做的是哪部分？」，林說自己是幕僚長，應由院長的指示來完成；吳再說「司法審判品質」需要改進，例如積案問題，並舉桃園地院為例，曾占全台積案37%都在桃院，原因為何？

林輝煌表示，2013年起陸續增補人力，來改善人員的流動，且已成立「積案清理小組」。吳則替桃院說話，認為人員編制實在太少，桃園口增長迅速，依這樣下去，問題永遠無法改善；另方面，他希望檢討人事員額，也憂心當事人刑事、民事官司延宕雖影響人民權益，但「積案清理小組」會否犧牲訴訟品質。

吳志揚也為書記官發聲，點名桃院的書記官都想「逃」，指光是今年就有36人想調出去，這樣下去，積案只會越來越多。而立委鄭運鵬以最高法院女法官楊絮雲遭「分案霸凌」事件為例，指最高院從收案到分案竟然需要2年，像RCA汙染重案過去就這樣擺著，難聽地講就是「詐賭」，司法應讓人民能預期案件何時能獲處理。

洪慈庸另詢問，職務法庭審案時間約154天，但公務員懲戒委員會約52天，像是「警察被懲處得很快，司法官卻遲遲未出來」引發人民不信任，法官法修正後，時程是否會大幅縮短？林輝煌表示，明年7月新制上路後，成效才能看得出來。

民進黨立委段宜康詢問釋字第68號「繼續參加叛亂組織」、第80號「在戒嚴地域有無參加叛亂組織及是否繼續，由何機關認定？ 」、第129號「滿14歲前已參加叛亂組織之人之刑責？」解釋，指曾是中國國民黨嘉義縣黨部幹事代理組長的李培松在1937年、14歲時在山東青島參加「少年先鋒隊」，來台後沒有「自首」，47歲時被抓去關了5年，大法官的解釋卻都贊成這解釋，大法官的討論卻不能公開，如何落實轉型正義？人民如何檢驗大法官是否尸位素餐？段覺得不合理。林表示，這個問題將再檢討。

司法院秘書長林輝煌首次到立法院司法及法制委員會備詢。記者王宏舜／攝影
司法院秘書長林輝煌首次到立法院司法及法制委員會備詢。記者王宏舜／攝影
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洪慈庸吳志揚

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