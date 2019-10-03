親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台中市工廠大火
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

南方澳斷橋究責 林佳龍證實：同意港務公司董事長吳宗榮口頭請辭

高鐵300萬疑雲 陳明文妻子打破沉默發文這樣說…

【重磅快評】南方澳斷橋曝露交通部無能與港務公司無恥

2019-10-03 10:25聯合報 主筆室

宜蘭南方澳跨港大橋斷裂事故發生，主管機關交通部與港務公司對這座大橋的管理歷史黑資料逐漸明朗，簡單說，交通部與港務公司根本沒在管這座橋，可怕的是，全國另有16座橋一樣也是孤兒橋，而放棄這些橋梁的正是這群昏庸的交通部父母官。

南方澳跨港大橋事故後，仍有一名失蹤者尚未尋獲，港區交通尚未全面恢復正常，現在仍是搶救與善後的關鍵時刻，政府必須投入資源找到失蹤者，讓南方澳漁業恢復正常。在這之後，就要來好好追究斷橋的責任。

在斷橋事件發生後，交通部與下轄的港務公司對這座橋的檢測與維護紀錄說法漏洞百出，令人懷疑是對外扯謊。首先，交通部與港務公司一開始對外表示這座橋二到四年檢測一次，2016年宜蘭縣政府檢測後，明年港務公司已編列預算要檢測大橋。

實情是港務公司從未檢測南方澳跨港大橋，上級主管機關交通部對此也毫無作為。交通部與港務公司有意無意將責任推給宜蘭縣政府，指「蘇澳鎮公所認為橋他們的」，但實際上是交通部公路橋梁管理平台將南方澳跨港大橋的管理機關登錄錯誤，才讓宜蘭縣政府認為該橋是縣府所管，宜蘭縣政府發現錯誤後就已通知港務公司。

無恥的是，港務公司董事長吳宗榮說，宜蘭縣政府檢測過南方澳跨港大橋，港務公司就不需要檢測，重複檢查「就是浪費錢」。

宜蘭縣政府已通知港務公司縣府非大橋主管機關，檢測結果只能參考，但港務公司自2016年迄今對這座大橋仍無作為，在斷橋事故後，才緊急宣布明年要檢測大橋，更可議的是，其他港務公司管理的16座大橋亦是相同情況，吳宗榮推稱南方澳跨港大橋的情況是「歷史事件」。

交通部主管全國橋梁道路，本應對所屬各單位管理的橋梁做嚴謹的監督，南方澳跨港大橋斷裂後，交通部指港務公司確有疏失，已為本案畫下了防火牆。

林佳龍接任交通部長以來，積極為蔡政府的各項交通建設政績背書，月前他到金門視察金門大橋興建時，稱讚新橋是台灣人的驕傲。新橋獲得部長的關愛，台灣其他的老橋，部長可有放在心上？至於妄言稱重複檢查南方澳跨港大橋「就是浪費錢」的吳宗榮，只能說蔡政府找這樣的人當橋梁的父母官，才真的是浪費納稅人的錢。

南方澳跨港大橋前天崩塌曝露交通部管理無能與港務公司卸責。記者杜建重／攝影
南方澳跨港大橋前天崩塌曝露交通部管理無能與港務公司卸責。記者杜建重／攝影
分享

港大事故斷橋

相關新聞

尋妻不成溺殺無辜2人 沈文賓今六度被判死刑

2019-10-03 10:15

斷橋檢測賺黑心錢？健行教授：黃國昌可能被利用了

2019-10-03 11:17

議員服務處遭槍擊被疑辦案大事化小？桃警：加強巡邏

2019-10-03 11:08

林姿妙搭船實測臨時航道 船桅杆碰橋拱「倒退嚕」折返

2019-10-03 10:49

立院多買帳修法 立委納悶：司法信賴怎還低迷？

2019-10-03 10:26

鐵路平交道「這地方」臨停 最高恐吃9萬罰單

2019-10-03 10:25

孩子不是你生要去驗DNA 人婦請求損害賠償獲賠

2019-10-03 07:18

汐止警追車殉職 被告重罪起訴

2019-10-03 00:39

南投仁愛鄉所遭搜索 鄉長訊後請回

2019-10-03 00:02

台大學士被電成焦屍 台電疏失賠409萬

2019-10-02 20:05

侵占海軍151艦隊277萬公款 貪兵10萬交保裁准停押

2019-10-02 20:03

汐止警員追緝疑犯殉職 檢找重刑罪章起訴待法院裁判

2019-10-02 19:02

北市南港小吃店起火 老闆滅火臉灼傷送醫

2019-10-02 18:53

議長服務處遭爆料代辦非法工廠納管 南檢分案調查

2019-10-02 18:35

無法管罰的道路殺手是它 警：別心想撐一下就到

2019-10-02 18:32

醫美外科醫師竟邀患者「生小孩」、觀胸 高院判賠25萬

2019-10-02 18:27

繼母一席話 生母求扶養費敗訴

2019-10-02 17:46

影／陸船越界捕魚還撞海巡 誇張行徑影片曝光

2019-10-02 16:36

男子上法院竟帶鐮刀出庭 遭法警制伏送辦

2019-10-02 16:28

批最強村姑被中共操縱判賠20萬 賴惠員：上訴到底

2019-10-02 16:26

解凍張榮發基金會1億元付中山獎學金？國民黨提告

2019-10-02 16:24

活動結識愛貓女 認養男一時衝動吃強制猥褻官司

2019-10-02 16:13

「女婿用心岳母開心」對話 體育老師與女同事出軌漏餡

2019-10-02 15:48

好友為金錢糾紛動刀動槍 違反社維法裁罰1萬5千元

2019-10-02 15:35

玉女掌門人誤信「公安」被騙4千萬 這兩人賠慘了！

2019-10-02 15:23

不滿放任統促黨「非法集會」 台聯今闖北市府抗議

2019-10-02 15:23

養鴨人家涉嫌用廢棄物填地 「邊界案例」法官也困擾

2019-10-02 14:52

高雄酒駕競速釀婦人癱 富少判賠1465萬

2019-10-02 14:38

汐止警追車殉職案嫌犯遭起訴 最重可判無期

2019-10-02 14:26

「平師」遭控違反社維法 人不在國內...結果罰不了

2019-10-02 13:16

賴素如不滿遭影射關說 向三立求償又吞敗

2019-10-02 13:05

賽鴿賭博引國際動物保護檢舉 中院判決186人有罪

2019-10-02 12:30

貪檢獄中練書法參展 法務部「前」同仁：寫得不錯

2019-10-02 12:28

2年坑殺4千人　台灣百合協會指金管會護航經濟犯罪

2019-10-02 12:02

遭影射喬非法工廠納管收錢 台南議長服務處主任喊冤提告

2019-10-02 11:57

超跑炸隧道釀2死3傷 游翰甯：再給一次機會就不會做這事

2019-10-02 11:52

德人交通歷險記：從台道路奇觀談公民遵法意識

2019-10-02 11:41

警官騎車遭追撞 離開車禍現場反遭控肇逃

2019-10-02 11:39

賴惠員批最強村姑被中共操縱 還扯到韓國瑜判賠20萬

2019-10-02 11:33
看更多

熱門文章

扯！南方澳大橋 港務局、港務公司21年未檢測

2019-10-02 19:35

南方澳大橋揭官僚殺人 4大缺漏釀斷橋

2019-10-02 16:46

去年職災才躺3個月 這次南方澳橋塌他魂斷異鄉

2019-10-02 17:12

「兄弟，你辛苦了」 憶死難漁工船東痛哭

2019-10-02 11:55

通霄白沙屯海岸驚見女屍 疑有他殺之嫌

2019-10-02 19:33

不僅南方澳大橋遭放生 這8座橋也未曾檢測

2019-10-02 20:52

一瞬間的疏忽 校車司機害學生遭輾斷腿

2019-10-02 15:13

影／台中市大雅工廠深夜大火 傳兩名消防員火場失聯

2019-10-03 07:17

南方澳橋斷致五死董座竟神隱25小時？ 港務公司回應了

2019-10-03 07:21

二兄弟都是消防員 張哲嘉罹難、母親淚崩

2019-10-03 09:39

影／林佳龍宣布：外籍罹難漁工 每人賠償500萬元

2019-10-02 12:05

斷橋怎麼檢修？黃國昌：宜蘭縣府限制招標找同一人檢測

2019-10-02 15:45

台中工廠大火尋獲2具遺體 確認是失聯消防員

2019-10-03 08:31

教師月薪7萬福利好超好賺？ 網友怒：以年資來說很低

2019-10-02 14:16

中市消防局長：找到一位罹難者 身分確認中

2019-10-03 08:21

屏東海陸上兵命案 王姓主嫌棄保潛逃在台東遭逮

2019-10-02 15:35

黃國昌：南方澳橋梁檢測 標案得標、審查全是同一組人

2019-10-02 19:56

搜救兩難！ 交通部決定棄人開航道

2019-10-03 00:12

不斷更新／2消防隊員持熱顯像儀進火場殉職 中市消防局：尋找火點

2019-10-03 09:04

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

2019-10-02 13:03

何韻詩被潑漆 包正豪：別硬拿「覺青潑蔣公銅像」辯護

2019-10-02 11:26

3年前曾檢測南方澳橋 健行科大：鋼纜鏽蝕非檢測項目

2019-10-02 15:58

警官騎車遭追撞 離開車禍現場反遭控肇逃

2019-10-02 11:39

破解橋梁「殺手」…曾經30年來重大斷橋都因為「它」

2019-10-03 08:00

影／台中2消防隊員打火失聯 同事心急：一定要平安啊

2019-10-03 07:53

檢舉達人安全島貼告示 霸氣開嗆違停「一群垃圾」

2019-10-02 19:03

影／我還有家人在下面！ 遭壓的漁船船主對林佳龍怒吼

2019-10-02 12:21

南方澳跨港大橋斷 專家：一根一根斷，系統性因素導致

2019-10-02 11:43

台大學士被電成焦屍 台電疏失賠409萬

2019-10-02 20:05

苗栗白沙屯岸際驚見女屍 疑有外傷遭拖行痕跡

2019-10-02 18:57

「謎之聲」樓上樓下都聽到 鄰居因此打起來

2019-10-03 07:47

【重磅快評】要吳澤成查吳澤成 戰神黃國昌糊塗了？

2019-10-02 18:12

【即時短評】南方澳大橋塌出的民進黨餐桌禮儀

2019-10-02 13:00

漁工悲歌／他們以船為家 沒有馬桶、甲板沖澡

2019-10-03 00:29

南方澳大橋檢測沒提鋼索鏽蝕 三年維護檢修明細也曝光

2019-10-02 11:42

粉紅小卡逼讓座事件 腦麻兒媽媽：該卡心酸大於福利

2019-10-02 16:36

賴惠員批最強村姑被中共操縱 還扯到韓國瑜判賠20萬

2019-10-02 11:33

橋梁預警系統發揮功能 竹縣6年前斷橋未釀災

2019-10-02 14:09

「女婿用心岳母開心」對話 體育老師與女同事出軌漏餡

2019-10-02 15:48

漁工悲歌／「如果他們岸上有個家」 也許就不會被斷橋壓死…

2019-10-03 00:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top