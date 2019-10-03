【重磅快評】南方澳斷橋曝露交通部無能與港務公司無恥

2019-10-03 10:25 聯合報 主筆室



宜蘭南方澳跨港大橋斷裂事故發生，主管機關交通部與港務公司對這座大橋的管理歷史黑資料逐漸明朗，簡單說，交通部與港務公司根本沒在管這座橋，可怕的是，全國另有16座橋一樣也是孤兒橋，而放棄這些橋梁的正是這群昏庸的交通部父母官。

南方澳跨港大橋事故後，仍有一名失蹤者尚未尋獲，港區交通尚未全面恢復正常，現在仍是搶救與善後的關鍵時刻，政府必須投入資源找到失蹤者，讓南方澳漁業恢復正常。在這之後，就要來好好追究斷橋的責任。

在斷橋事件發生後，交通部與下轄的港務公司對這座橋的檢測與維護紀錄說法漏洞百出，令人懷疑是對外扯謊。首先，交通部與港務公司一開始對外表示這座橋二到四年檢測一次，2016年宜蘭縣政府檢測後，明年港務公司已編列預算要檢測大橋。

實情是港務公司從未檢測南方澳跨港大橋，上級主管機關交通部對此也毫無作為。交通部與港務公司有意無意將責任推給宜蘭縣政府，指「蘇澳鎮公所認為橋他們的」，但實際上是交通部公路橋梁管理平台將南方澳跨港大橋的管理機關登錄錯誤，才讓宜蘭縣政府認為該橋是縣府所管，宜蘭縣政府發現錯誤後就已通知港務公司。

無恥的是，港務公司董事長吳宗榮說，宜蘭縣政府檢測過南方澳跨港大橋，港務公司就不需要檢測，重複檢查「就是浪費錢」。

宜蘭縣政府已通知港務公司縣府非大橋主管機關，檢測結果只能參考，但港務公司自2016年迄今對這座大橋仍無作為，在斷橋事故後，才緊急宣布明年要檢測大橋，更可議的是，其他港務公司管理的16座大橋亦是相同情況，吳宗榮推稱南方澳跨港大橋的情況是「歷史事件」。

交通部主管全國橋梁道路，本應對所屬各單位管理的橋梁做嚴謹的監督，南方澳跨港大橋斷裂後，交通部指港務公司確有疏失，已為本案畫下了防火牆。