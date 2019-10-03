尋妻不成溺殺無辜2人 沈文賓今六度被判死刑

2019-10-03 10:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



男子沈文賓為查逃家妻子下落，5年前與弟弟沈文夏押走妻舅的潘姓女友和呂姓男鄰居，拷問後溺殺棄屍，沈文賓一審到更三審五度被判死，最高法院撤銷原判決，再度發回高院更審。高院更四審開庭時，沈文賓曾向死者父親下跪連磕3次響頭，還因力道過猛被法警帶離包紮，更四審今天宣判，沈文賓被依殺人罪判死刑，沈文夏則判19年徒刑，可上訴。

沈文賓（35歲）因長期對妻子家暴，妻子不堪虐待離家出走，他遍尋妻子不著，2012年12月和同父異母弟弟沈文夏（29歲），一起開車去宜蘭到妻子哥哥經營的檳榔攤，打算逼問妻子下落，由於當時沈的妻舅不在家，兩人就持槍押走妻舅的潘姓女朋友，以及妻舅的呂姓友人，途中沈文賓與二人口角。沈文賓兄弟於是將潘、呂載到桃園大溪山區，綑綁兩人手腳，丟入灌溉溝渠溺殺，再運往三峽恩主公醫院停車場棄屍。

沈文賓一審到更三審，五度被依殺人罪判處死刑，他弟弟沈文夏則四度被判處無期徒刑。最高法院當時認為，更二審沒有審酌部分犯罪事實，且理由不完備，三度發回高院更審；高院更三審去年6月再度判沈文賓死刑，最高法院去年12月認為，原審未更新審判程序，且未讓沈文賓對賠償資料、精神鑑定等表示意見，有程序違法之處，再度撤銷原判決，發回更審。

高院更四審開庭時，沈文賓一如以往表示「我真的知道錯了」，當天他只想找老婆給他父親上香，他真心對不起被害人家屬，並突然跪地向在場的呂父磕頭道歉；呂父見狀毫不領情，向法官表示，「兒子死得很慘，太冤枉了」，兒子和沈文賓、沈文夏無冤無仇，「這種人判死刑應該立刻槍斃！」