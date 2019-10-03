影/警方比手畫腳宣導騎電動自行車要戴安全帽 移工秒懂

2019-10-03 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 游振昇 ╱即時報導



這種創意交通宣導方式有趣有效！這個月開始，騎電動自行車要戴安全帽，違規要罰錢，台中市清水警分局向移工宣導新法令，員警比手畫腳，搭配新台幣照片，表明違規要付錢，移工看了秒懂。

10月1日交通新制上路，警方將展開大執法，包含騎電動（輔助）自行車擅自變更裝置、超速、未戴安全帽；汽、慢車駕駛人未禮讓視覺功能障礙者先行通過；大廈、飯店保全人員於道路上攔阻人、車通行，妨礙交通等各項新制，清水警分局特別提醒民眾務必遵守交通規定，以免傷了荷包。

電動自行車常是移工代步工具，學生騎電動車在馬路穿梭也日漸增多，由於不用考照就能上路，對交通法規及車輛操作不熟悉，違規增加，肇事率也攀升，進而影響其他用路人生命財產安全。

清水警分局交通組到轄內工廠針對移工加強宣導行車安全，由於移工來自不同國家，警方不諳各國語言，突發奇想，特別拍攝正確及違規交通相片，藉由圖像來加以宣導，警方也善加利國際語言，於宣導現場與移工比手畫腳進行溝通，當警方表示指向違規相片，便舉起印有新台幣的相片，清礎告知移工該項違規行為會被受罰，現場移工看到皆露出驚訝表情，形成有趣畫面。

另外，也向移工宣導勿違規停車，警方將加強取締。