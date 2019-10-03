孩子不是你生要去驗DNA 人婦請求損害賠償獲賠

2019-10-03 07:18 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



女子「小梅」懷疑丈夫與「小芬」有染，打電話給「小芬」的丈夫，稱「小芬有外遇，且孩子不是小芬與你生，你不應相信小芬，要帶小孩去驗DNA」，經「小芬」請求諸民事損害賠償，台中地院判決小梅給付小芬5萬精神慰撫金。

「小芬」表示，她因因業務往來而與「小梅」的配偶黃男認識，彼此為點頭之交，不知何故，竟遭「小梅」誣衊，認為她與黃男有婚外情 。並指出，「小梅」於2017年7、8月間，以手機打電話給她的丈夫「阿榮」。

「小梅」向「阿榮」說「小芬有外遇，且孩子不是小芬與他所生，他不應相信小芬，要帶小孩去驗DNA」，當時「小芬」及父親都在家中客廳，「小芬」的父親遂打電話給「小梅」質問，「小梅」回稱「小芬」外遇對象就是她丈夫黃男。這一部分，「小芬」請求損害賠償，要求小梅賠償10萬元。 「小芬」又說，今年4月上旬，二審審理「小梅」與黃離婚上訴案件，小梅提出的翻拍照片與黃同行女子為小芬，但比對小芬臉型或其他特徵，根本與該照片中女子全無相似之處，且依該照片展示內容，亦可僅見黃與某女子在馬路上同行或同車，並無任何曖昧意味存在。這一部分，小芬請求小梅給付10萬元的損害賠償。

法官審理時，「小梅」辯稱2015年9月間曾拍到配偶黃男與一名女子同進同出，同年10月間，黃男稱該名女子就是「小芬」。「小梅」否認對「阿榮」說「孩子不是小芬和你所生」、「要帶小孩去驗DNA」。

不過，「阿榮」及小芬的父親證稱，小梅有說小芬與他人有染，所 生孩子不是阿榮所生，要去驗DNA，足以使小芬的丈夫與父親產生懷疑，破壞小芬家庭和樂，這一部分判小梅給付小芬精神慰撫金5萬元。