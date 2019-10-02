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在英生活13年！台籍女醫師恐遭遣返 獲逾3萬人聲援

侵占海軍151艦隊277萬公款 貪兵10萬交保裁准停押

2019-10-02 20:03聯合報 記者賴郁薇╱即時報導

海軍151艦隊登陸艇隊吳姓志願役補給兵，貪圖享樂，又為償還巨額債務，任內陸續侵占登陸艇隊公款35次、總計高達277萬元，今年3月間遭橋頭地檢署依貪汙、不實文書等罪嫌起訴，當時檢方以他涉5年徒刑以上重罪，恐有滅證、逃亡之虞為由，向法院聲押獲准，全案移審橋頭地院，但因吳訊問時坦承大部分犯行，今年5月底裁定停押、諭知10萬元交保。

起訴指出，吳姓志願兵在2013年7月至2017年10月期間服役，擔任海軍151艦隊登陸艇隊補給兵，負責隊上現金及各款項收支，及帳冊登載等會計出納業務。由於吳兵在外拖欠多筆債務，又貪圖娛樂享受，將歪腦筋動到隊上公款，在2016年4月15日至2017年9月14日間，陸續以變造文書方式，分35次侵占登陸艦艇隊公款逾277萬元。

隨後，吳兵又擔心東窗事發，萌生毀損公物文書意圖，先假意以配合上級查核為由，向海軍151聯隊主計科借閱2016年7月至2017年1月間的會計憑證，打算找機會予以湮滅。全案卻直到吳兵退役，上級比對資料察覺有異狀，循線追查才驚覺吳兵侵占情事。

業經廉、檢聯手搜索、訊問，並調閱大量會計帳冊，經密集傳喚多名證人後，吳兵遭依貪汙、不實文書等罪嫌起訴。至於時任吳兵的直屬長官、151艦隊登陸艇隊的劉姓中校隊長曾一度因案暫時調離主管職，又因未能掌握內部財務遭記大過1次，但經內部調查，確認劉未涉案，才獲調派海軍北部單位，並在今年1月調回151艦隊指揮部中校作戰管制長，目前並無升上校缺的人事消息。

吳兵今年5月底遭橋頭地院裁准10萬元交保、停押，並諭知限制住居、限制出境、出海，且每週六上午12點前，得固定向高雄市警局前鎮分局瑞隆路派出所報到，全案移審橋頭地院。

海軍151艦隊登陸艇隊吳姓志願役補給兵涉嫌侵占艇隊公款277萬元，遭橋頭地方法院...
海軍151艦隊登陸艇隊吳姓志願役補給兵涉嫌侵占艇隊公款277萬元，遭橋頭地方法院起訴、聲押獲准，今年5月底遭橋頭地院裁准10萬元交保、停押，諭知限制住居、限制出境、出海。記者賴郁薇／攝影
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海軍貪汙

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