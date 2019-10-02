汐止警員追緝疑犯殉職 檢找重刑罪章起訴待法院裁判

2019-10-02 19:02 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瑞杰 ╱即時報導



王姓男子拒檢涉嫌肇事逃逸，造成新北市汐止警員薛定岳殉職。基隆地檢署今偵結，以王無故意衝撞薛員，未以殺人罪起訴；但王逃逸途中闖紅燈、高速蛇行、逆向行駛，並肇事致薛員死亡，除涉肇事逃逸，另依妨害公眾往來安全致人於死罪起訴，犯此罪可處無期徒刑或7年以上徒刑。

檢方起訴指出，24歲王男今年8月28日下午在汐止區，施用愷他命毒品後騎機車返回基隆住處途中違規紅燈左轉，薛定岳示警攔查，王不從，騎車逃逸。薛騎車開啟警笛及警示燈號追緝，行經基隆市新台五路2段、福三街路口時，兩車擦撞，薛倒地後頭部撞及分隔島殉職。

警方偵查後，認為王除有肇事逃逸罪嫌，另涉犯殺人罪、服用毒品不能安全駕駛致人於死罪、對公務員依法執行職務施強暴脅迫，致公務員於死罪。

檢方偵結，僅認定刑期1到7年的肇事逃逸犯行，但可處死刑、無期徒刑或10年以上徒刑的殺人罪；可處3到10年徒刑的服用毒品致不能安全駕駛，致人於死罪；可處無期徒刑或7年以上徒刑的對公務員依法執行職務施強暴脅迫，致公務員於死均罪證不足。

基隆地檢署主任檢察官陳彥章說，王雖有施用愷他命毒品，但通過直線測試、平衡動作及同心圓測試，難認達不能安全駕駛程度。王騎車避攔檢過程並未有故意衝撞薛員行為，也難認對薛施強暴、脅迫行為及殺害犯意，因此處分不起訴。

刑法第185條規定，損壞或壅塞陸路、水路、橋樑或其他公眾往來設備，或以他法致生往來危險，致人於死者處無期徒刑或7年以上有期徒刑。