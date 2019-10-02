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無法管罰的道路殺手是它 警：別心想撐一下就到

2019-10-02 18:32聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市9月發生一起死亡車禍疑因汽車駕駛沒睡飽恍神撞死前方機車騎士，北市交通警察大隊指出，民眾對於酒後駕車危險性已相當了解，但對「疲勞駕駛」卻缺乏警惕，目前法規僅針對連續駕車超過8小時與疾病會開罰，但睡眠不足等疲勞駕駛則無法可罰，呼籲民眾睡飽再上路，避免害人害己。

道路交通管理處罰條例第34條規定「汽車駕駛人，連續駕車超過八小時經查屬實，或患病足以影響安全駕駛者，處新臺幣一千二百元以上二千四百元以下罰鍰，並禁止其駕駛；如應歸責於汽車所有人者，得吊扣其汽車牌照三個月」。

交通警察大隊組長林洸賢指出，其實處罰條例過去曾針對精神不濟有罰則，民國75年因難以判定才修正，改為現行僅針對連續駕車等的版本；也就是說，精神不濟駕車被攔查仍無法可罰，只能勸導。

交通警察大隊統計，105年到今年8月底，每年約10、20多件死傷車禍的肇事者會承認事發前有恍神；另外，9月一起汽車追撞前方機車的死亡車禍，警方事後調查則發現汽車駕駛前晚到港口夜釣，深夜睡了2小時返家，疑因此駕駛過程恍神才發生車禍。

林洸賢說，去年7月士林區中正路與雨農路口也有機車騎士未與他車擦撞，突然向右偏，撞及路邊垃圾桶後騎士傷重不治的案件，警方後續調查詢問家屬則發現，騎士出事前晚深夜到陽明山上觀星到凌晨才返家，可能因此恍神自摔。

林洸賢指出，「疲勞駕駛」並不僅是連續駕車超過8小時，包含前晚熬夜、長期睡眠不足、工作壓力累積等，都可能影響駕車的精神狀況，引起視覺模糊、視野變窄、容易誤漏看路況等情形；根據澳洲學者研究，只睡4小時等睡眠不足者開車時與酒駕者一樣，在注意力、反應力與判斷力都會嚴重下降；駕駛人自覺累了，切勿抱持「再撐一下就到了」等僥倖心理，應立刻找適當地點休息再上路。

北市交通警察大隊指出，民眾對「疲勞駕駛」缺乏警惕，常見疑因駕駛騎士睡不飽、恍神造...
北市交通警察大隊指出，民眾對「疲勞駕駛」缺乏警惕，常見疑因駕駛騎士睡不飽、恍神造成的自撞車禍。圖／警方提供
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北市交通警察大隊指出，民眾對「疲勞駕駛」缺乏警惕，常見疑因駕駛騎士睡不飽、恍神造...
北市交通警察大隊指出，民眾對「疲勞駕駛」缺乏警惕，常見疑因駕駛騎士睡不飽、恍神造成的自撞車禍。圖／警方提供
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