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醫美外科醫師竟邀患者「生小孩」、觀胸 高院判賠25萬

2019-10-02 18:27聯合報 記者王宏舜╱即時報導

醫美外科醫師丁立文替女患者抽脂，女方在回診時，丁詢問「要不要跟著我？為我生小孩？」，但又稱每個月只能撥1、2天陪她，希望女子不要爭風吃醋。女患者覺得丁提議包養的言詞已構成騷擾、遭冒犯，請求精神慰撫金50萬元；高等法院今駁回丁與女方上訴，丁賠償25萬元確定。

女患者指控，2015年2月間到丁開立的診所做抽脂等手術，翌月回診時，丁趁無人之際問她是否願意替他生小孩？並稱與老闆娘(指吳姓女友)無婚姻關係，一開始看到她就很喜歡，希望替他工作，月薪5萬，並有意包養。丁說，自己有個兒子，但只會花錢，「財產不會留給兒子」。

女患者說，同年4月再次回診，丁又問「幫忙生小孩的事考慮的怎樣？」，她認為這些話語令人感到性冒犯、不適，已經是性騷擾

女患者表示，丁以「插管麻醉」方式替她進行大、小腿抽脂與豐胸手術，術後雙腳麻木、疼痛、冷熱感異常，她詢問原因，丁卻沒回覆疑問，只要求觀看她胸部。

一審時，女病患以醫療疏失損害90萬、人格權遭侵犯損害30萬元請求賠償，台北地院就性騷擾部分判丁賠25萬元。上訴二審時，女患者就性騷擾行為再追加請求20萬元。

高院審理認為，女患者2015年4月至丁立文診所就診後，隨即用LINE告知朋友遭醫師言語騷擾並向台北市政府性騷擾防治委員會提申訴，委員會決議性騷擾事件成立，丁不服，提出再申訴，委員會決議駁回。丁提行政訴訟，但後來又撤回而確定，高院認為這足認定他有言詞騷擾的行為，讓女子感受到遭冒犯，斟酌雙方身分、地位、經濟能力、手段，認為精神慰撫金25萬元適當。

醫美外科醫師丁立文替女患者抽脂，女方在回診時，丁詢問「要不要跟著我？為我生小孩？...
醫美外科醫師丁立文替女患者抽脂，女方在回診時，丁詢問「要不要跟著我？為我生小孩？」。女患者覺得丁提議包養的言詞已構成騷擾、遭冒犯，高等法院今駁回丁與女方上訴，丁賠償25萬元確定。示意圖／ingimage
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醫美外科醫師丁立文替女患者抽脂，女方在回診時，丁詢問「要不要跟著我？為我生小孩？...
醫美外科醫師丁立文替女患者抽脂，女方在回診時，丁詢問「要不要跟著我？為我生小孩？」。女患者覺得丁提議包養的言詞已構成騷擾、遭冒犯，高等法院今駁回丁與女方上訴，丁賠償25萬元確定。示意圖／圖取自pexeis.com
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患者性騷擾包養

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