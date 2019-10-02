破壞兩議員競選旗幟看板 台南警方迅速逮人送辦

2019-10-02 16:49 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



今天上午台南市警六分局獲報，金華路上民進黨籍議員周麗津服務處看板遭破壞，相隔20分鐘後，夏林路上國民黨籍議員蔡淑惠服務處外，有男子對服務處內員工罵三字經並帶走競選旗幟，警方成立專案小組，中午在保安路前查獲49歲洪姓男子到案，他辯對政府無能、藍綠兩黨沒人認真監督，不滿時局才會動手，警方依竊盜、毀損、公然侮辱等罪嫌移送偵辦。

警方調查，上午7時鹽埕派出所報案，指稱金華路議員周麗津服務處看板遭戳毀、割壞，隨後，7時20分許金華派出所又接獲夏林路議員蔡淑惠服務處外，有一名男子以三字經叫囂辱罵，並帶走競選旗幟。轄區派出所立即調度警力前往處置，通知偵查隊鑑識人員前往採證。

適值選舉期間，局長周幼偉獲悉後指示分局積極偵辦，分局長陳建民隨即召集偵查隊及派出所組成專案小組全力偵辦。經過濾相關事證，警方發現2案為同一男子所為，以車追人，於中午12時許在保安路前查獲洪姓男子到案。