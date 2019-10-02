批最強村姑被中共操縱判賠20萬 賴惠員：上訴到底

2019-10-02 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



獲民進黨提名參選台南市立委的賴惠員3月上政論節目時，指當時退出民進黨參加立委補選的「最強村姑」陳筱諭，選舉策略「都是國共在操盤」，資金也由中共提供。陳筱諭認為名譽權受損，一狀告上法院，要求賴賠償200萬元；台北地方法院認為，賴惠員未經合理查證即公開發表臆測言論，判賠20萬元，可上訴。

對此賴惠員服務處下午回應說，對遭法院判賠20萬元表達遺憾，並依法提出上訴，該服務處說，賴惠員一向主張「對的事要堅持，有錯就要改正」，相信司法終會還其公道。

賴惠員服務處表示，今年立委補選全國眾所矚目，賴所評論候選人之一陳筱諭係公眾人物，且分析其競選手法與高雄市長韓國瑜相似；並在補選初選期間高掛「高雄韓國瑜台南陳筱諭」的宣傳看板，加上陳筱諭身為政治素人，但網路聲量相當驚人，才會提出其似乎是受中共扶植合理懷疑。