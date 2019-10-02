解凍張榮發基金會1億元付中山獎學金？國民黨提告

2019-10-02 16:24 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



黨產會認定國民黨永豐銀帳戶內財產為不當黨產而凍結。國民黨去年4月向黨產會申請許可，要以帳戶內餘款及張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。台北高等行政法院今下午開庭，確定永豐銀凍結案非本案先決問題，不需停止訴訟程序，將擇期再開庭。

黨產會不准許申請後，國民黨提出申復，申復理由列舉中山獎學金不僅造福國民黨員，還包括前民進黨主席許信良等人士，顯見獎學金的設立是為增進公益，但黨產委員決議駁回。

許信良在1967年獲得國民黨中山獎學金，赴英國愛丁堡大學深造。不過，1977年時任台灣省議員的許信良因參選桃園縣長，在無法取得國民黨提名情況下自行參選，遭國民黨開除黨籍。

黨產會指出，國民黨指中山獎學金是為增進公共利益，但委員會會議依國民黨檢附資料，認為中山獎學金受獎者應支持國民黨政策與理念，這項獎學金是國民黨為儲備人材之用，難認合於增進公共利益，因此決議駁回。

國民黨委任律師張少騰主張，依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第九條第一項正當理由及許可要件辦法》第3條第項第6款，其他為增進公共利益或避免減損該財產價值而顯有處分之必要，已限制黨產條例第9條第1項，該辦法違反法律授權範圍而無效，且「正當理由」為不確定法律概念，法院應不受辦法限制，回歸條例本身。

法院詢問，先前已申請動用張榮發基金會的1億元，以支付勞工退休金及資遣費，再度申請理由為何？張回答，上次黨產會同意後，1億元債權沒被黨工強制執行，因此尚未取走款項，才會再度申請。

黨產會委任律師李荃和表示，黨產條例第9條及許可辦法第3條，有規定申請例外可動用範圍，並非這筆錢先前可用於其他用途，這次就會准許動支，這是機關的裁量權限。

上次開庭時，由於永豐銀帳戶凍結案仍在法院審理，張少騰認為該案是本案的「先決問題」，請求法院考慮在該案宣判前停止審理。但法官鍾啟煒調閱另案卷後，認為並非本案先決問題。全案候核辦。