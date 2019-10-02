親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

解凍張榮發基金會1億元付中山獎學金？國民黨提告

2019-10-02 16:24聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

黨產會認定國民黨永豐銀帳戶內財產為不當黨產而凍結。國民黨去年4月向黨產會申請許可，要以帳戶內餘款及張榮發基金會尚未支付給國民黨的1億元，支付中山獎學金1690萬元遭拒，提告救濟。台北高等行政法院今下午開庭，確定永豐銀凍結案非本案先決問題，不需停止訴訟程序，將擇期再開庭。

黨產會不准許申請後，國民黨提出申復，申復理由列舉中山獎學金不僅造福國民黨員，還包括前民進黨主席許信良等人士，顯見獎學金的設立是為增進公益，但黨產委員決議駁回。

許信良在1967年獲得國民黨中山獎學金，赴英國愛丁堡大學深造。不過，1977年時任台灣省議員的許信良因參選桃園縣長，在無法取得國民黨提名情況下自行參選，遭國民黨開除黨籍。

黨產會指出，國民黨指中山獎學金是為增進公共利益，但委員會會議依國民黨檢附資料，認為中山獎學金受獎者應支持國民黨政策與理念，這項獎學金是國民黨為儲備人材之用，難認合於增進公共利益，因此決議駁回。

國民黨委任律師張少騰主張，依《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例第九條第一項正當理由及許可要件辦法》第3條第項第6款，其他為增進公共利益或避免減損該財產價值而顯有處分之必要，已限制黨產條例第9條第1項，該辦法違反法律授權範圍而無效，且「正當理由」為不確定法律概念，法院應不受辦法限制，回歸條例本身。

法院詢問，先前已申請動用張榮發基金會的1億元，以支付勞工退休金及資遣費，再度申請理由為何？張回答，上次黨產會同意後，1億元債權沒被黨工強制執行，因此尚未取走款項，才會再度申請。

黨產會委任律師李荃和表示，黨產條例第9條及許可辦法第3條，有規定申請例外可動用範圍，並非這筆錢先前可用於其他用途，這次就會准許動支，這是機關的裁量權限。

上次開庭時，由於永豐銀帳戶凍結案仍在法院審理，張少騰認為該案是本案的「先決問題」，請求法院考慮在該案宣判前停止審理。但法官鍾啟煒調閱另案卷後，認為並非本案先決問題。全案候核辦。

黨產會國民黨許信良

相關新聞

「女婿用心岳母開心」對話 體育老師與女同事出軌漏餡

2019-10-02 15:48

影／陸船越界捕魚還撞海巡 誇張行徑影片曝光

2019-10-02 16:36

男子上法院竟帶鐮刀出庭 遭法警制伏送辦

2019-10-02 16:28

批最強村姑被中共操縱判賠20萬 賴惠員：上訴到底

2019-10-02 16:26

活動結識愛貓女 認養男一時衝動吃強制猥褻官司

2019-10-02 16:13

好友為金錢糾紛動刀動槍 違反社維法裁罰1萬5千元

2019-10-02 15:35

玉女掌門人誤信「公安」被騙4千萬 這兩人賠慘了！

2019-10-02 15:23

不滿放任統促黨「非法集會」 台聯今闖北市府抗議

2019-10-02 15:23

養鴨人家涉嫌用廢棄物填地 「邊界案例」法官也困擾

2019-10-02 14:52

高雄酒駕競速釀婦人癱 富少判賠1465萬

2019-10-02 14:38

汐止警追車殉職案嫌犯遭起訴 最重可判無期

2019-10-02 14:26

「平師」遭控違反社維法 人不在國內...結果罰不了

2019-10-02 13:16

賴素如不滿遭影射關說 向三立求償又吞敗

2019-10-02 13:05

賽鴿賭博引國際動物保護檢舉 中院判決186人有罪

2019-10-02 12:30

貪檢獄中練書法參展 法務部「前」同仁：寫得不錯

2019-10-02 12:28

2年坑殺4千人　台灣百合協會指金管會護航經濟犯罪

2019-10-02 12:02

遭影射喬非法工廠納管收錢 台南議長服務處主任喊冤提告

2019-10-02 11:57

超跑炸隧道釀2死3傷 游翰甯：再給一次機會就不會做這事

2019-10-02 11:52

德人交通歷險記：從台道路奇觀談公民遵法意識

2019-10-02 11:41

警官騎車遭追撞 離開車禍現場反遭控肇逃

2019-10-02 11:39

賴惠員批最強村姑被中共操縱 還扯到韓國瑜判賠20萬

2019-10-02 11:33

港星譚詠麟攻蛋…因演唱一首歌挨告 今獲不起訴

2019-10-02 11:07

「帥哥FBI」鄧佳華遭G奶網紅提告性騷 獲不起訴

2019-10-02 10:58

老闆面試美女3小時？ 告網友不起訴無法再自訴

2019-10-02 08:42

少男腳踏兩條船嘿咻少女 前案獲緩刑這案逃不了

2019-10-02 07:23

八仙塵爆1.2億國賠案 法院駁回

2019-10-02 01:02

南檢法拍瑪莎拉蒂 80萬得標

2019-10-01 23:39

百萬薪主管妄想1屋2妻 挨告判賠這麼多

2019-10-01 21:47

行政執行署嘉義分署舉辦拍賣會 主打毛小孩商品

2019-10-01 21:08

八仙塵爆家屬國賠求償1.2億 法院駁回：偶發獨立事件

2019-10-01 19:09

執行署全國拍賣 二手瑪莎拉蒂80萬拍出

2019-10-01 19:07

藝人丁小芹賣假包 二審判2年6月不緩刑

2019-10-01 18:37

關心自摔騎士竟遇上惡煞 施暴者認錯賠錢獲宣告緩刑

2019-10-01 18:35

遭指控洩密給鏡週刊 大法官呂太郎：憑空揣測

2019-10-01 18:12

柯以柔離婚成功 法院依兩項重大事判離婚柯獲賠40萬

2019-10-01 17:53

女調查官和少東情變惹官司 她告對方恐嚇反被求償5百萬

2019-10-01 15:46

民進黨前朝政務官顏萬進 蹲監5年今假釋出獄

2019-10-01 15:46

扁朝涉貪入獄高官 顏萬進今天假釋出監

2019-10-01 15:45

厭食女住院遭強帶離院病死 長輩被起訴遺棄

2019-10-01 15:36
看更多

熱門文章

不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌 尋獲第5具遺體！仍有1人失聯搜救中

2019-10-02 14:35

柯以柔離婚成功 法院依兩項重大事判離婚柯獲賠40萬

2019-10-01 17:53

南方澳斷橋意外 凸顯中央災變中心群龍無首部長還失言

2019-10-01 20:20

林佳龍指示公開南方澳大橋檢測報告 縣府連夜翻找送出

2019-10-02 09:39

南方澳跨港大橋3年前檢測報告 健行科大：不宜公布

2019-10-02 09:30

南方澳斷橋壓船 消防員：水下救難訓練差、裝備爛

2019-10-02 00:21

「兄弟，你辛苦了」 憶死難漁工船東痛哭

2019-10-02 11:55

施工建商標完就收攤？ 立委提南方澳大橋興建三疑點

2019-10-02 10:32

總統稱油罐車失火釀斷橋 徐國勇：是我報告總統

2019-10-01 18:52

外送打趴店面？他嘆店面已沒落 網友：跟現點差很多！

2019-10-02 10:42

斷橋追因／3年前檢修報告就示警 誰漏接？

2019-10-02 00:42

影／林佳龍宣布：外籍罹難漁工 每人賠償500萬元

2019-10-02 12:05

斷橋究責 宜縣府嗆港務公司：有沒有依規定做橋梁檢測？

2019-10-02 10:39

南方澳大橋完整檢測報告公開 鋼索竟未列檢測項目

2019-10-02 11:08

林佳龍：軍方以爆破等方式 今開出長10米航道

2019-10-02 08:28

老闆面試美女3小時？ 告網友不起訴無法再自訴

2019-10-02 08:42

連千毅公司再遭扣111件「精品」 品牌項目全曝光

2019-10-01 18:11

影／交通部：斷橋傷亡失蹤16人 漁船臨時通道明完成

2019-10-01 21:26

南方澳大橋檢測報告公開 學者：當時有鏽蝕也看不出

2019-10-02 10:05

教師月薪7萬福利好超好賺？ 網友怒：以年資來說很低

2019-10-02 14:16

海軍水下大隊明晨出動 打通南方澳臨時航道

2019-10-01 21:33

影／找到2名移工遺體？ 徐國勇說有指揮中心說無

2019-10-01 19:25

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

2019-10-02 13:03

人夫不滿小三前女友結新歡 持刀刺死情敵判無期

2019-10-01 18:35

南方澳跨港大橋斷 專家：一根一根斷，系統性因素導致

2019-10-02 11:43

南方澳3死者身分確認 拱橋倒影夜更哀傷

2019-10-02 05:22

【重磅快評】綠營就是要押人 司法那條線會被跨越嗎？

2019-10-01 19:14

「帥哥FBI」鄧佳華遭G奶網紅提告性騷 獲不起訴

2019-10-02 10:58

警官騎車遭追撞 離開車禍現場反遭控肇逃

2019-10-02 11:39

全台已無「危橋」 港務公司17座橋成模糊地帶

2019-10-01 18:25

南方澳跨港大橋倒塌 火險及責任險共保了2.45億元

2019-10-01 18:36

BMW攔檢不停警用機車遭輾壓車底 全力追緝在逃嫌犯

2019-10-01 21:53

屏東海陸上兵命案 王姓主嫌棄保潛逃在台東遭逮

2019-10-02 15:35

影／軍方工兵M3浮門橋進場 水下平台重兵救援

2019-10-02 07:07

情侶租屋同住 房東臨時反悔：禱告後決定租給已婚者

2019-10-01 18:55

少男腳踏兩條船嘿咻少女 前案獲緩刑這案逃不了

2019-10-02 07:23

八仙塵爆家屬國賠求償1.2億 法院駁回：偶發獨立事件

2019-10-01 19:09

影／我還有家人在下面！ 遭壓的漁船船主對林佳龍怒吼

2019-10-02 12:21

南方澳跨港大橋要再蓋回來嗎？ 蘇澳鎮長：一定要

2019-10-02 09:55

影／連夜搶救 南方澳跨港大橋斷橋找到2罹難者

2019-10-01 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top