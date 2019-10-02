親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

南韓華城連續殺人案 主嫌自白「另外殺了5人」

「女婿用心岳母開心」對話 體育老師與女同事出軌漏餡

2019-10-02 15:48聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

體育老師「阿明」與女老師「小玉」婚外情，「小玉」的丈夫朱男以簡訊告知給「阿明」的妻子「小冬」，經「小冬」請求損害賠償，台中地院以「阿明」與「小玉」不正當交往，使被害人深受打擊，對「小冬」心理造成嚴重傷害，判決兩人各給付精神慰撫金30萬元給「小冬」。

「小冬」指出，丈夫「阿明」與「小玉」任職同所國中，2016年間因共同準備升等主任而朝夕相處，「小玉」明知「阿明」已婚，卻仍與他發生婚外情，直至2017年4月25日間經「小玉」的配偶朱男（現已離婚）以簡訊告知，她始知老公出軌。

「小冬」表示，「阿明」、「小玉」2人行為已逾越通常男女社交禮儀範疇，應認已侵害她的配偶權，且情節重大致她痛苦莫名，遂請求民事損害賠償，向「阿明」求償80萬元、向「小玉」求償120萬元。

「阿明」辯稱，朱男提出之LINE通訊軟體對話截圖取得不合法，於本件並無證據能力，難認有婚外情或逾越一般交友行為。同時他與「小冬」多年來因諸多因素致婚姻發生無法彌補之裂痕，夫妻關係早已有名無實，故她本件請求數額實屬過高。

「小玉」也辯稱截圖乃朱男未經其同意擅自於電腦中輸入其LINE通訊軟體帳號密碼之方式所非法取得，重大侵害其人格權、隱私權，自不具證據能力；且「小冬」並未舉證兩人有逾越一般社交行為已達情節重大程度，而侵害「小冬」配偶權之情形。

法官查出「阿明」對「小玉」表示： 「6、7月先處理單身」、「我會好好照顧妳的」、「相信我！一定會帶著妳」、「在忍耐一下」、「我們的房子裏可以聽到歡笑聲跟歌聲」、「喜歡水裏抱著妳」、「剛剛學弟邀請我去金門玩」、「我要帶妳去」、「想妳了」、「我會不會抓太緊了」、「不過我是真的想妳」等對話。

「小玉」回稱：「愛我、想我」、「我一概否認…直到大叔單身」、「女婿真是用心」、「岳母一定開心」及相應之貼圖等語，顯見彼此知悉對方為有配偶之人，竟未思迴避及注意交往間之分際，猶大方示愛如同熱戀中之情侶。

兩人雖均否認有逾越通常交往之情事，然倘雙方僅為普通朋友之關係，應不至於出現上開互相示愛、承諾結束婚姻，並期許共同房子內有 歡笑之對話內容，堪認被告2人間顯互生情愫、並將共同生活之逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來，已逾社會一般通念所能容忍之範圍，足以動搖「小冬」與丈夫婚姻關係。遂判決兩人各賠償「小冬」30萬元。

體育老師「阿明」與女老師「小玉」婚外情，阿明」的妻子「小冬」請求損害賠償，台中地...
體育老師「阿明」與女老師「小玉」婚外情，阿明」的妻子「小冬」請求損害賠償，台中地院判決兩人各給付精神慰撫金30萬元給「小冬」。圖／本報資料照
分享

婚姻婚外情社交

相關新聞

影／陸船越界捕魚還撞海巡 誇張行徑影片曝光

2019-10-02 16:36

男子上法院竟帶鐮刀出庭 遭法警制伏送辦

2019-10-02 16:28

批最強村姑被中共操縱判賠20萬 賴惠員：上訴到底

2019-10-02 16:26

解凍張榮發基金會1億元付中山獎學金？國民黨提告

2019-10-02 16:24

活動結識愛貓女 認養男一時衝動吃強制猥褻官司

2019-10-02 16:13

好友為金錢糾紛動刀動槍 違反社維法裁罰1萬5千元

2019-10-02 15:35

玉女掌門人誤信「公安」被騙4千萬 這兩人賠慘了！

2019-10-02 15:23

不滿放任統促黨「非法集會」 台聯今闖北市府抗議

2019-10-02 15:23

養鴨人家涉嫌用廢棄物填地 「邊界案例」法官也困擾

2019-10-02 14:52

高雄酒駕競速釀婦人癱 富少判賠1465萬

2019-10-02 14:38

汐止警追車殉職案嫌犯遭起訴 最重可判無期

2019-10-02 14:26

「平師」遭控違反社維法 人不在國內...結果罰不了

2019-10-02 13:16

賴素如不滿遭影射關說 向三立求償又吞敗

2019-10-02 13:05

賽鴿賭博引國際動物保護檢舉 中院判決186人有罪

2019-10-02 12:30

貪檢獄中練書法參展 法務部「前」同仁：寫得不錯

2019-10-02 12:28

2年坑殺4千人　台灣百合協會指金管會護航經濟犯罪

2019-10-02 12:02

遭影射喬非法工廠納管收錢 台南議長服務處主任喊冤提告

2019-10-02 11:57

超跑炸隧道釀2死3傷 游翰甯：再給一次機會就不會做這事

2019-10-02 11:52

德人交通歷險記：從台道路奇觀談公民遵法意識

2019-10-02 11:41

警官騎車遭追撞 離開車禍現場反遭控肇逃

2019-10-02 11:39

賴惠員批最強村姑被中共操縱 還扯到韓國瑜判賠20萬

2019-10-02 11:33

港星譚詠麟攻蛋…因演唱一首歌挨告 今獲不起訴

2019-10-02 11:07

「帥哥FBI」鄧佳華遭G奶網紅提告性騷 獲不起訴

2019-10-02 10:58

老闆面試美女3小時？ 告網友不起訴無法再自訴

2019-10-02 08:42

少男腳踏兩條船嘿咻少女 前案獲緩刑這案逃不了

2019-10-02 07:23

八仙塵爆1.2億國賠案 法院駁回

2019-10-02 01:02

南檢法拍瑪莎拉蒂 80萬得標

2019-10-01 23:39

百萬薪主管妄想1屋2妻 挨告判賠這麼多

2019-10-01 21:47

行政執行署嘉義分署舉辦拍賣會 主打毛小孩商品

2019-10-01 21:08

八仙塵爆家屬國賠求償1.2億 法院駁回：偶發獨立事件

2019-10-01 19:09

執行署全國拍賣 二手瑪莎拉蒂80萬拍出

2019-10-01 19:07

藝人丁小芹賣假包 二審判2年6月不緩刑

2019-10-01 18:37

關心自摔騎士竟遇上惡煞 施暴者認錯賠錢獲宣告緩刑

2019-10-01 18:35

遭指控洩密給鏡週刊 大法官呂太郎：憑空揣測

2019-10-01 18:12

柯以柔離婚成功 法院依兩項重大事判離婚柯獲賠40萬

2019-10-01 17:53

女調查官和少東情變惹官司 她告對方恐嚇反被求償5百萬

2019-10-01 15:46

民進黨前朝政務官顏萬進 蹲監5年今假釋出獄

2019-10-01 15:46

扁朝涉貪入獄高官 顏萬進今天假釋出監

2019-10-01 15:45

厭食女住院遭強帶離院病死 長輩被起訴遺棄

2019-10-01 15:36
看更多

熱門文章

不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌 尋獲第5具遺體！仍有1人失聯搜救中

2019-10-02 14:35

柯以柔離婚成功 法院依兩項重大事判離婚柯獲賠40萬

2019-10-01 17:53

南方澳斷橋意外 凸顯中央災變中心群龍無首部長還失言

2019-10-01 20:20

林佳龍指示公開南方澳大橋檢測報告 縣府連夜翻找送出

2019-10-02 09:39

南方澳跨港大橋3年前檢測報告 健行科大：不宜公布

2019-10-02 09:30

南方澳斷橋壓船 消防員：水下救難訓練差、裝備爛

2019-10-02 00:21

「兄弟，你辛苦了」 憶死難漁工船東痛哭

2019-10-02 11:55

施工建商標完就收攤？ 立委提南方澳大橋興建三疑點

2019-10-02 10:32

總統稱油罐車失火釀斷橋 徐國勇：是我報告總統

2019-10-01 18:52

外送打趴店面？他嘆店面已沒落 網友：跟現點差很多！

2019-10-02 10:42

斷橋追因／3年前檢修報告就示警 誰漏接？

2019-10-02 00:42

影／林佳龍宣布：外籍罹難漁工 每人賠償500萬元

2019-10-02 12:05

斷橋究責 宜縣府嗆港務公司：有沒有依規定做橋梁檢測？

2019-10-02 10:39

南方澳大橋完整檢測報告公開 鋼索竟未列檢測項目

2019-10-02 11:08

林佳龍：軍方以爆破等方式 今開出長10米航道

2019-10-02 08:28

老闆面試美女3小時？ 告網友不起訴無法再自訴

2019-10-02 08:42

連千毅公司再遭扣111件「精品」 品牌項目全曝光

2019-10-01 18:11

影／交通部：斷橋傷亡失蹤16人 漁船臨時通道明完成

2019-10-01 21:26

教師月薪7萬福利好超好賺？ 網友怒：以年資來說很低

2019-10-02 14:16

南方澳大橋檢測報告公開 學者：當時有鏽蝕也看不出

2019-10-02 10:05

海軍水下大隊明晨出動 打通南方澳臨時航道

2019-10-01 21:33

影／找到2名移工遺體？ 徐國勇說有指揮中心說無

2019-10-01 19:25

不見人！墾丁3名潛水客失蹤 救難人員全力搜尋

2019-10-02 13:03

人夫不滿小三前女友結新歡 持刀刺死情敵判無期

2019-10-01 18:35

南方澳跨港大橋斷 專家：一根一根斷，系統性因素導致

2019-10-02 11:43

南方澳3死者身分確認 拱橋倒影夜更哀傷

2019-10-02 05:22

【重磅快評】綠營就是要押人 司法那條線會被跨越嗎？

2019-10-01 19:14

「帥哥FBI」鄧佳華遭G奶網紅提告性騷 獲不起訴

2019-10-02 10:58

警官騎車遭追撞 離開車禍現場反遭控肇逃

2019-10-02 11:39

全台已無「危橋」 港務公司17座橋成模糊地帶

2019-10-01 18:25

南方澳跨港大橋倒塌 火險及責任險共保了2.45億元

2019-10-01 18:36

BMW攔檢不停警用機車遭輾壓車底 全力追緝在逃嫌犯

2019-10-01 21:53

屏東海陸上兵命案 王姓主嫌棄保潛逃在台東遭逮

2019-10-02 15:35

影／軍方工兵M3浮門橋進場 水下平台重兵救援

2019-10-02 07:07

情侶租屋同住 房東臨時反悔：禱告後決定租給已婚者

2019-10-01 18:55

少男腳踏兩條船嘿咻少女 前案獲緩刑這案逃不了

2019-10-02 07:23

八仙塵爆家屬國賠求償1.2億 法院駁回：偶發獨立事件

2019-10-01 19:09

影／我還有家人在下面！ 遭壓的漁船船主對林佳龍怒吼

2019-10-02 12:21

南方澳跨港大橋要再蓋回來嗎？ 蘇澳鎮長：一定要

2019-10-02 09:55

影／連夜搶救 南方澳跨港大橋斷橋找到2罹難者

2019-10-01 23:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top