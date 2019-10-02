「女婿用心岳母開心」對話 體育老師與女同事出軌漏餡

2019-10-02 15:48 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



體育老師「阿明」與女老師「小玉」婚外情，「小玉」的丈夫朱男以簡訊告知給「阿明」的妻子「小冬」，經「小冬」請求損害賠償，台中地院以「阿明」與「小玉」不正當交往，使被害人深受打擊，對「小冬」心理造成嚴重傷害，判決兩人各給付精神慰撫金30萬元給「小冬」。

「小冬」指出，丈夫「阿明」與「小玉」任職同所國中，2016年間因共同準備升等主任而朝夕相處，「小玉」明知「阿明」已婚，卻仍與他發生婚外情，直至2017年4月25日間經「小玉」的配偶朱男（現已離婚）以簡訊告知，她始知老公出軌。

「小冬」表示，「阿明」、「小玉」2人行為已逾越通常男女社交禮儀範疇，應認已侵害她的配偶權，且情節重大致她痛苦莫名，遂請求民事損害賠償，向「阿明」求償80萬元、向「小玉」求償120萬元。

「阿明」辯稱，朱男提出之LINE通訊軟體對話截圖取得不合法，於本件並無證據能力，難認有婚外情或逾越一般交友行為。同時他與「小冬」多年來因諸多因素致婚姻發生無法彌補之裂痕，夫妻關係早已有名無實，故她本件請求數額實屬過高。

「小玉」也辯稱截圖乃朱男未經其同意擅自於電腦中輸入其LINE通訊軟體帳號密碼之方式所非法取得，重大侵害其人格權、隱私權，自不具證據能力；且「小冬」並未舉證兩人有逾越一般社交行為已達情節重大程度，而侵害「小冬」配偶權之情形。

法官查出「阿明」對「小玉」表示： 「6、7月先處理單身」、「我會好好照顧妳的」、「相信我！一定會帶著妳」、「在忍耐一下」、「我們的房子裏可以聽到歡笑聲跟歌聲」、「喜歡水裏抱著妳」、「剛剛學弟邀請我去金門玩」、「我要帶妳去」、「想妳了」、「我會不會抓太緊了」、「不過我是真的想妳」等對話。

「小玉」回稱：「愛我、想我」、「我一概否認…直到大叔單身」、「女婿真是用心」、「岳母一定開心」及相應之貼圖等語，顯見彼此知悉對方為有配偶之人，竟未思迴避及注意交往間之分際，猶大方示愛如同熱戀中之情侶。