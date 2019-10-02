好友為金錢糾紛動刀動槍 違反社維法裁罰1萬5千元

2019-10-02 15:35 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



張姓男子與王姓男子為了金錢借貸而翻臉，張7月間清晨駕駛轎車，行經台南市安平區安平路段，發現王開車經過，將車攔下夥同兩名乘客敲打王車窗，示意對方下車，未料，王下車持開山刀作勢砍人，毀損張車車窗及引擎蓋，張見狀將持玩具槍擊發10發空包彈嚇阻對方後一哄而散，警方將兩人依違反社會秩序維護法送辦，台南簡易庭均處罰鍰1萬5000元。

台南簡易庭認張無正當理由攜帶類似真槍的玩具槍，有危害安全之虞，處罰鍰1萬5000元。王無正當理由攜帶具有殺傷力的器械，處罰鍰1萬5000元。

簡易庭認為，該扣案槍枝內有阻鐵，雖無殺傷力，但槍枝外觀與真槍無異，外觀上令人難辨其真偽，再參酌本件事發地點，並非可攜帶或正當使用系爭槍枝的特定室內靶場或戶外練習場，而是在一般民眾通行道路。張將槍枝作為恫嚇他人工具，公然攜行示眾，並擊發空包彈10發，致使周遭民眾可能誤認為真槍，而心生恐懼。

另王攜帶刀械地點為一般民眾通行道路，是不特定人得以出入經過公共場所，經調閱監視器影片，王深夜3時30分下車持刀械走向2名男子，在道路上對該2名男子揮舞刀械，至3時32分才持刀返回車上，已足以對人的生命、身體、安全構成威脅，且其也有因濫用或誤用刀械而對於社會大眾的生命安全及社會安寧產生危害之虞。