不滿放任統促黨「非法集會」 台聯今闖北市府抗議

2019-10-02 15:23 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



中華統一促進黨昨在台北車站舉辦慶祝中共國慶活動，不過卻爆出活動並未獲得警方核准，儘管警方舉牌警告四次才驅離，但活動已經快辦完了，引發各界批評，市議員邱威傑（呱吉）直言，舞台搭建絕非一時半刻，這過程中有太多更加合適的取締時機；「館長」陳之漢則是透過臉書表示，「在台灣慶祝中共70周年，非法集會然後就沒有然後了，文哲大仔加油」。

不滿北市府執法態度，台灣團結聯盟今到北市府抗議，台聯文宣部主任潘厚勳、組織部主任周倪安等人，直接進入北市府一樓大廳，拿著大聲公抗議，痛批柯文哲放任統促黨踐踏民主自由。

只見潘厚勳等人，拿著大聲公痛批北市府執法不利，要求市長室、新工處等相關局處解釋，隨後更要求柯文哲應該要下台謝罪；過程中，遇到不少洽公民眾，有民眾不滿潘等人拿著大聲公抗議， 怒喊「要講去外面講」，還有民眾試圖幫柯文哲講話，並說「我是台灣人」，你們不要這樣子。

周倪安強調，當初台大校園操場發生中國好聲音事件，有學生被統促黨的人士毆打濺血，柯文哲對受傷的學生從未表達過關心慰問之意，也沒有對施暴者追究到底，如今又放任統促黨在台北車站慶祝中共國慶，根本就是縱容「紅色力量」。

潘厚勳表示，2014年，柯文哲剛上任時，曾對著時任信義分局長李德威表示「再有法輪功被打，我把你換掉」，請問當時的決心，現在到哪裡去了，為什麼放任中共在台流氓代理人在台北市打人鬧事。