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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

玉女掌門人誤信「公安」被騙4千萬 這兩人賠慘了！

2019-10-02 15:23聯合報 記者林孟潔╱即時報導

女藝人俞小凡（本名張興蕙）曾主演瓊瑤女主角「婉君」，也是90年代「玉女掌門人」；她5年前誤信假裝成上海公安詐騙集團，被騙光845萬餘元人民幣，刑事部分，詐騙集團車手柯志龍、張哲維被各判1年3月、1年2月徒刑定讞；民事部分，台北地方法院判兩人應賠償4359萬8586元，可上訴。

俞小凡1990年主演瓊瑤電視劇「婉君」當中的夏婉君，被觀眾稱為90年代玉女派掌門人，她之後出演瓊瑤「三朵花」、「望夫崖」等作品，成為瓊瑤女星代名詞，當時也是瓊瑤年代劇的不二人選，擁有廣大粉絲，在大陸也是紅到大街小巷。

俞小凡2014年在大陸接到詐騙集團電話，對方表明是中國建設銀行人員，告知她有刷卡費未繳，電話再轉接至假公安、檢察官，佯稱她涉及跨國詐騙案件，且為主嫌，官方可以立即拘捕。

俞小凡信以為真，每天定時和詐騙集團成員聯繫，她2014年12月21日回台後，收到對方給的網頁，內容顯示最高人民檢察院的紀錄等，對方要求她操作銀盾，並點選網頁的執行程式，輸入台胞證號碼、銀行帳號密碼，隨即透過後台操作，從她帳戶中轉出近500萬人民幣，事後又以話術要求她4度匯款，總金額達845萬餘元人民幣。

俞小凡事後告訴丈夫翁家明，才知道自己被詐騙，最後在翁家明陪伴下，向警方報案。刑事部分，一審依詐欺取財罪判車手柯志龍10月徒刑，張哲維8月徒刑；檢方認為量刑過輕提上訴，二審改判柯1年3月徒刑、張1年2月徒刑定讞。

民事部分，除柯、張2人外，俞小凡另認為其餘20餘人也涉案，一併提告要求連帶賠償；她要求對方賠償被騙的845萬餘元人民幣，也請求對方賠償利息、500萬精神慰撫金，總金額達4859萬餘元。

台北地院認為，除柯、張2人犯行明確，且刑事判決確定外，其餘人因犯罪事證不足被檢方不起訴、參加詐騙集團時間晚於俞小凡被詐騙時間、犯罪手法和俞小凡被騙手法不同等原因，因此判柯、張2人應賠償4359萬8586元，可上訴。

俞小凡。圖翻攝自俞小凡微博
俞小凡。圖翻攝自俞小凡微博
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俞小凡和丈夫翁家明。聯合報系資料照片
俞小凡和丈夫翁家明。聯合報系資料照片
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俞小凡和丈夫翁家明。聯合報系資料照片
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詐騙集團人民幣公安

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