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不斷更新／尋獲第5具遺體！ 南方澳斷橋仍有1人失聯搜救中

養鴨人家涉嫌用廢棄物填地 「邊界案例」法官也困擾

2019-10-02 14:52聯合報 記者林敬家╱即時報導

彰化洪姓男子需要土方填平土地養鴨，2017年5月間委託莊姓男子找來洪姓工人將夾雜塑膠、玻璃、廢木材等土木或建築土石方填平土地，檢方認定土方明顯未經分類處理，三人涉嫌非法清理廢棄物起訴，彰化地院審酌目前營建剩餘土石方是否為廢棄物，是由稽查人員自行認定，本件屬模糊的「邊界案例」，未能證明被告有違反廢棄物清理法之嫌，判三人無罪，可上訴。

法官指出，目前直接產出的營建剩餘土石方，容許夾雜「少量」營建廢棄物，但夾雜比例、認定標準，完全委由稽查人員依經驗判斷，且現行法規與稽查實務，並未要求「溯源」管理，行為人不必提出土方來源證明，只要經判斷為營建剩餘土石方，就非營建廢棄物，這樣的認定程序，將造成司法審判實務認定的困擾。

判決書指出，洪男因要在二林鎮蓋鴨舍，現場基地太低，需要回填墊高，知道莊男那邊有水泥塊、磚塊，請他免費幫忙回填，洪男說，現場看到的都是磚塊、水泥塊，可回收再利用的土方，並非廢棄物；提供土方的莊男稱，朋友找別人用拖車將磚塊、水泥免費載來，不知道來源，也沒向朋友索取文件，負責現場整地的洪姓則以每天一萬元收入工作4天。

環保局稽查人員證稱，目前並沒有規範廢棄物混合物土石方的比例，以環保規定單純磚塊、混凝土塊、土沙，不算是廢棄物，是營建剩餘土石方，但如果有摻雜到水管、廢木材、廢塑膠、廢玻璃、廢防火綿、廢鋼筋等物，都算是一般事業廢棄物，本案的土方就屬這類。

法院參考彰化縣環保局函文認為，建築工地產出的「土方」難免夾雜金屬屑、廢塑膠等營建廢棄物，現行法規並未要求營建剩餘土石方「零檢出」營建廢棄物，也未要求行為人提出土方來源證明，依現場使用土方照片來看，營建廢棄物混雜比例不高，被告3人未必知悉處理的土方，全為無再利用價值的廢棄物，且地主依法申請興建鴨舍使用，如果回填廢棄物，日後轉賣被察覺，或變更使用，土地價值可能降低，沒有以廢棄物回填土地的必要。

洪男等三人涉嫌以廢棄物回填土地，彰化地院判無罪。報系資料照
洪男等三人涉嫌以廢棄物回填土地，彰化地院判無罪。報系資料照
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廢棄物建築

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