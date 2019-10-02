養鴨人家涉嫌用廢棄物填地 「邊界案例」法官也困擾

2019-10-02 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林敬家 ╱即時報導



彰化洪姓男子需要土方填平土地養鴨，2017年5月間委託莊姓男子找來洪姓工人將夾雜塑膠、玻璃、廢木材等土木或建築土石方填平土地，檢方認定土方明顯未經分類處理，三人涉嫌非法清理廢棄物起訴，彰化地院審酌目前營建剩餘土石方是否為廢棄物，是由稽查人員自行認定，本件屬模糊的「邊界案例」，未能證明被告有違反廢棄物清理法之嫌，判三人無罪，可上訴。

法官指出，目前直接產出的營建剩餘土石方，容許夾雜「少量」營建廢棄物，但夾雜比例、認定標準，完全委由稽查人員依經驗判斷，且現行法規與稽查實務，並未要求「溯源」管理，行為人不必提出土方來源證明，只要經判斷為營建剩餘土石方，就非營建廢棄物，這樣的認定程序，將造成司法審判實務認定的困擾。

判決書指出，洪男因要在二林鎮蓋鴨舍，現場基地太低，需要回填墊高，知道莊男那邊有水泥塊、磚塊，請他免費幫忙回填，洪男說，現場看到的都是磚塊、水泥塊，可回收再利用的土方，並非廢棄物；提供土方的莊男稱，朋友找別人用拖車將磚塊、水泥免費載來，不知道來源，也沒向朋友索取文件，負責現場整地的洪姓則以每天一萬元收入工作4天。

環保局稽查人員證稱，目前並沒有規範廢棄物混合物土石方的比例，以環保規定單純磚塊、混凝土塊、土沙，不算是廢棄物，是營建剩餘土石方，但如果有摻雜到水管、廢木材、廢塑膠、廢玻璃、廢防火綿、廢鋼筋等物，都算是一般事業廢棄物，本案的土方就屬這類。