高雄酒駕競速釀婦人癱 富少判賠1465萬

2019-10-02 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄倪姓外科醫師3年前與蔣姓富少涉凌晨酒駕街頭競速案，因失控衝撞對向車輛，害陳姓婦人翻車，造成腦重傷、四肢機能減損終生無法工作；倪在二審期間賠償1200萬達成和解，蔣則當庭欲先給100萬遭拒，陳婦丈夫、女兒及母親於是另對蔣求償3634萬多元，高雄地院審理後，判准蔣共要賠1465萬多元，全案可上訴。

判決指出，蔣姓男子畢業於紐西蘭的大學，2017年間任職國際貿易公司，月薪約2萬4000元。傷者陳婦案發時為攤商，曾任高雄關稅局保稅業務人員，陳婦丈夫任職國營事業，女兒仍在學中。

陳婦的黃姓丈夫、女兒及鍾姓母親提告主張，2016年11月18日凌晨倪姓、蔣姓男子明知已飲酒，仍分別駕駛BMW及JAGUAR轎車，在中華四路與新光路口待號誌轉綠，瞬間加速沿中華路競駛，倪因往右切換車道擦撞蔣及另輛轎車，導致蔣的JAGUAR打滑撞隊向陳婦轎車，她因此撞分隔島翻覆。

陳婦丈夫等人指控，車禍造成陳婦胸主動脈剝離、胸骨骨折併雙側肺部挫傷、氣血胸，全身還有多處骨折及撕裂傷，治療後因腦損傷引發精神認知障礙症、創傷性腦損傷，四肢機能嚴重減損行動困難。

陳婦丈夫等人表示，蔣姓男子應負擔此次事故陳婦的醫療費、復健費、未來治療費用、喪失勞動能力損害、精神慰撫金3234萬，陳婦丈夫、女兒及母親也各求償百萬慰撫金，共3634萬元。

蔣姓男子辯稱，肇事原因是倪姓男子沒打方向燈或手勢就變換車道，且倪第一時間未煞車繼續重踩油門推行他的車，才使他撞陳婦的車，他雖有過失也是次因，並認為陳婦家屬沒舉證未來醫療費用必要性、精神慰撫金也過高，不願賠償。

法官當庭勘驗事發影像，認定車禍當下倪姓男子的車會推開蔣姓男子的車，是為了肇逃，跟蔣會衝撞陳婦的車無關，倪、蔣應負連帶賠償責任；倪已付1200萬元和解，由於陳婦家屬拋棄對倪的民事請求權，但不包含其他連帶債務人的民事請求權，蔣仍因如數賠償。

法官認定，陳婦的醫療費用、生活輔具、看護、未來醫療復健費、不能工作損失、精神慰撫金等共1390萬1568元，另陳婦丈夫等3人精神慰撫金75萬，蔣共應賠1465萬1568元。