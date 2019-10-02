「平師」遭控違反社維法 人不在國內...結果罰不了

2019-10-02 13:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



美國中華正統基金會發起人蔣臨沂慣以「平師」稱號走跳，在總統專機陷團購私菸風暴時，隨即將「美國海關震怒蔡英文包機走私」影片上傳Youtube頻道，吸引16萬人次觀看、3500餘名追蹤者按讚點評，卻遭指涉嫌違反社會秩序維護法。經移送旗山簡易庭審理，卻發現蔣臨沂發文時，並不在中華民國境內，不符合社維法裁罰要件，裁定案件不受理，可抗告。

擁2.44萬名訂閱者的蔣臨沂，今年7月24日在Youtube頻道上傳「美國海關震怒蔡英文包機走私」，並加註「我與幾位美國海關官員談及此事並提供相關證據後，他們是震怒的，立即上報立案調查了。彭博新聞社的新聞只是證據之一，與震怒無關，要聯想在一起，是聽者自己的事」等文字，遭指是謠言影片，足以影響公共安寧，涉嫌違反社會秩序維護法。

六龜警分局將案件移送旗山簡易庭審理，法官調閱入出境查詢報表後卻發現，長年旅居美國的蔣臨沂早在今年3月14日便出境，至今尚未回國，可見他7月24日上傳該爭議影片時，人並不在中華民國境內。

依社會秩序維護法第4條規定，當事人只有在中華民國境內，或在中華民國船艦、航空器內違反社會秩序維護法相關規定，才適用社維法裁罰。