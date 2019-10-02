賴素如不滿遭影射關說 向三立求償又吞敗

2019-10-02 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



前台北市議員賴素如不滿三立電視台女記者范欣餘製作「違法再蓋！三二行館違建多2處不法面積高達123坪」報導，認為影射她向建築工程管理處關說三二行館違建案，提侵權行為損害賠償訴訟，要求三立、范女連帶賠償200萬元、登報道歉。士林地院判賴素如敗訴，她上訴，高等法院更一審認為賴婦所據無理，駁回上訴。資料照片。記者王宏舜／攝影 分享 facebook

捲入「雙子星案」的前台北市議員賴素如，不滿三立電視台女記者范欣餘製作「違法再蓋！三二行館違建多2處不法面積高達123坪」報導，認為影射她向建築工程管理處關說三二行館違建案，提侵權行為損害賠償訴訟，要求三立、范女連帶賠償200萬元、登報道歉。士林地院判賴素如敗訴，她上訴，高等法院更一審認為賴婦所據無理，駁回上訴。

賴素如主張記者范欣餘未合理查證，三立電視台在2015年4月9日下午播出的新聞影射她關說，導致她名譽受貶，依民法求償。一審時，賴素如敗訴，高院前審改判三立、范欣餘連帶賠償30萬元並致歉，雙方都不服，上訴最高法院。

最高法院審理後，判高院前審命三立、記者賠償、道歉部分廢棄發回，並駁回賴素如上訴，因此高院更一審僅就賴女請求賠償30萬本息和道歉部分審理。

高院更一審認為，「三二行館」違建在2005年至2011年期間經台北市議員多次協調會勘後緩拆，且報導播出前，建管處拒絕提供出面協調的市議員名單，而賴素如在這段期間為三二行館所在的士林、北投區連任數屆的資深市議員，有相當政治影響力，且媒體多次報導三二行館董事長邱泰翰與連勝文為好友，賴素如與連勝文也有相當私交，確足以使人產生賴素如基於私人情誼、選區內選民服務，而介入協調三二行館違建拆除案的聯想和推論。

報導播出前，范欣餘曾採訪賴素如、詢問相關內容，一併播出賴素如的回應平衡報導，高院認為范欣餘是查證後，基於客觀事證合理推論，報導並非無中生有、憑空捏造。

新聞媒體不像司法機關具調查真實的權限，如果要證明報導與客觀事實相符，才能免責，無異是要求媒體在報導前有調查真實的義務，高院更一審認為對言論自由過苛。更一審認為，追查哪位市議員介入協調三二行館違建拆除事宜，涉及公務員清廉和操守，事涉國家社會公共利益，屬可受公評之事，范欣餘依據蒐集資料、採訪所得，有相當理由確信報導為真，難認故意或過失而不法侵害賴婦的名譽，判三立與記者免賠、不用道歉。