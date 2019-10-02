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湯德宗等大法官卸任 司法院頒發一等獎章

2019-10-02 15:10中央社 台北2日電

司法院今天舉行卸任大法官歡送會，院長許宗力感謝湯德宗等4名大法官，這8年與全體大法官合議作成包含軍公教年金改革等93件解釋，並頒發代表司法最高榮譽的司法一等獎章。

許宗力致詞表示，懷著感恩及不捨的心情，為卸任大法官陳碧玉及湯德宗舉行簡單而溫馨的歡送會，由於颱風因素，原定9月30日舉行的卸任大法官歡送會，延至今天舉行，可惜大法官黃璽君及羅昌發無法出席，但他對2人也同樣獻上滿滿的祝福。新任的4名大法官謝銘洋、呂太郎、楊惠欽及蔡宗珍也一起參加歡送會。

許宗力指出，陳碧玉等4名大法官是在民國100年10月1日就任，參與全體大法官合議審理解釋憲法及統一解釋法令案件，從司法院釋字第691號至第783號解釋，一共作成解釋93件，決議不受理案件達3500多件；所作成的解釋，對於我國憲政體制的維護與發展以及人民基本權利的保障，作出了極大的貢獻。

尤其，陳碧玉等4人在卸任前2個月，仍為軍、公、教年金改革釋憲案，與其他大法官從早到晚齊聚於會議室，終日埋首於厚重的卷宗，最終完成使命，於8月23日公布解釋，這是我國釋憲史上不曾有過的紀錄；因此頒發代表司法最高榮譽的司法一等獎章，表彰他們8年來在釋憲工作上無私無我的奉獻。

湯德宗致詞時說，人生就像一連串的驚嘆號組合，他很憂慮他的前途，他的孩子還小，但因為年改，他退休後年金被砍了1/3，但他相信事情會有轉變，「山重水複疑無路，柳暗花明又一村」；他希望大法官優良傳統、獨立審判的精神、弘揚憲政保障人權的理念，繼續發光發熱。

陳碧玉致詞指出，卸任大法官感觸很深，尤其是家人部分，以前她當地院法官時，是哄女兒快上床睡覺才有時間寫判決，現在她已經是阿嬤，在美國的孫子每年回台5週相處時光，如果遇到她要寫大法官書類，她變成哄孫子，貼心的孫子會不定時跑到她身邊，問「阿嬤寫好了嗎？」。

大法官釋憲許宗力

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