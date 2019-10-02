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賽鴿賭博引國際動物保護檢舉 中院判決186人有罪

2019-10-02 12:30聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

台中市豐原鴿友俱樂部會長賴信機，5年前舉辦賽鴿賭博，賭客總下注金額達2億3000萬元，賴嫌從中抽頭1200餘萬元，經警政署接獲「美國善待動物組織」檢舉查獲，台中地院二審依賭博罪將賴信機判刑1年，緩刑3年，並向公庫支付600萬元，另再沒收犯罪所得50萬；王姓女會計被判刑9月，緩刑3年，並向公庫支付20萬元。

至於下注的184名賭客，被依賭博罪處罰金新台幣5000元至2萬5000元不等，其中29人賭輸未獲彩金，其餘155名賭客獲彩金，法官裁定沒收贏得彩金的三分之一，共沒收2220萬餘元。

台中地檢署襄閱主任檢察官林彥良表示，「美國善待動物組織」（PETA US）在全世界各地尋找虐待動物犯行，於2014年間將成員在台灣蒐證的虐鴿紀錄片，向我國行政院舉發，檢舉賽鴿協會涉嫌凌虐鴿

子及牽涉鉅額賭金，經警政署向台中地檢署報請偵辦。

偵辦檢察官林依成看過紀錄片後，他表示賽鴿被關在狹窄的小鐵籠內、籠內糞便一大堆，而鴿主下重注，因賽鴿輸了，氣得將賽鴿擰死、或割頸殺死，認定鴿主確有凌虐行為，而展開偵辦。

檢察官查出，賴信機（66歲）藉主持賽鴿活動的機會，經營賭博抽佣 牟利，致使簽賭者玩物喪志，重者傾家蕩產，且比賽簽賭金額數目及規模鉅大，所生危害性非輕，惟念賴嫌及女會計王婦（56歲）犯後有悔意，請法官從輕量刑、宣告緩刑，以啟自新。

檢審查出，豐原鴿友俱樂部會長賴信機，以時薪200元僱王婦負責處理賭客簽賭帳務，去年舉辦春季及冬季北海比賽，由會員先將參賽的成鴿送至鴿友俱樂部掛上腳環，繳交3000元至6000元不等費用。

賴信機於開賽前，收取會員下注的春季賽鴿賭金500萬、及冬季賽鴿賭金5000萬元，共有1萬多隻鴿子參賽，以飛行時間最少的前70名為優勝。

賴信機也接受會員彼此間的相互對賭的賭金，比賽方式分為單隻、雙隻、參隻、肆隻、伍隻及陸隻插組，春季賽鴿收賭金1500萬、冬季賽鴿收近兩億元賭金。

2014年的春季、冬季賽鴿，下注金額高達2億3000餘萬，賴信機從中抽取佣金1200餘萬元。檢警於2014年底、2015年初前往賴的住處及豐原區鴿友俱樂部搜索，查扣賭金1767萬451元、4895萬9517元，共計查扣賭金6662萬9968元。

豐原鴿友俱樂部會長賴信機，5年前舉辦賽鴿賭博，賭客總下注金額達2億3000萬元，...
豐原鴿友俱樂部會長賴信機，5年前舉辦賽鴿賭博，賭客總下注金額達2億3000萬元，賴嫌從中抽頭1200餘萬元，台中地院二審依賭博罪將賴信機判刑1年，緩刑3年，並向公庫支付600萬元；184名賭客也被處罰金。圖／本報資料照
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賭博檢察官簽賭

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