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2無照騎士超速擦撞 酒駕男衝撞電線桿慘死

2019-10-02 12:25聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園楊姓男子前年12月27日無照騎機車上路，在龜山區忠義路和林姓騎士擦撞，導致林失控衝撞電線桿死亡，楊自認無疏失還說是林來撞他，但辯詞不被採信，法院另審酌死者林同樣無照，甚至還酒駕、超速，在事故中過失責任不亞於楊，審酌後依過失致死罪判處楊有期徒刑8個月。

檢警調查，楊當天早上7點多沿忠義路往林口方向，超越前車後就向右靠，隨即和林姓騎士擦撞，林失去平衡衝向路邊電線桿，導致胸腹出血送醫不治死亡。

楊矢口否認犯行，辯稱車或是林男來撞他，認為自己沒有過失，還說車禍鑑定並未考量當時路面狀況，因為該肇事路面其實有損壞，認為鑑定結果不可信，加上車禍當下並不知道駕照已遭吊銷。

法院勘驗監視器畫面，認定車禍發生是楊、林同向並行、距離接近的狀態，2輛機車當時為了超越前方另1輛車，同時從左、右兩側加速，直到超越後彼此均向中間偏移，最後發生碰撞。

且楊坦承車速約70公里，當地路段速限為40公里，明顯已經超速，且楊偵查時表示，只有超過前車，不知右後方還有車子，審理時則說，和林碰撞前都沒發現他的車輛。

法院認定，楊未依速限行駛、未待超過前車行至安全距離即駛入原行經路線、未注意兩車並行之間隔，並隨時採取必要之安全措施，最後釀成車禍事故，造成林男送醫不治，楊的行為和林死亡結果之間具有相當因果關係。

雖然死者林男雖也無駕照，其眼液送驗後換算出呼氣酒精濃度每公升0.15毫克，就算林也有過失，仍不得以此解免楊的過失責任，另車禍鑑定報告認為楊男超速、未注意兩車間隔，與林酒駕、超速等均為肇事原因。

法院審酌，楊無照騎機車還超速，未保持兩車間隔，最終造成林男死亡，犯後否認至今未和被害家屬達成和解，但考量林男也無照、酒駕還超速，在本件事故中其過失責任不亞於楊等，依過失致死罪判處楊有期徒刑8個月。

法院依過失致死罪判處楊有期徒刑8個月。記者曾健祐／攝影
法院依過失致死罪判處楊有期徒刑8個月。記者曾健祐／攝影
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車禍事故酒駕

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