南方澳大橋重建3年為目標 地方憂交通黑暗期

2019-10-02 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



宜蘭南方澳大橋昨天突然斷裂崩塌，蘇澳港環狀道路中斷。交通部決定以3年為目標展開重建，但地方憂心原本狹小港區交通更壅塞，鎮長李明哲建議開辦接駁車，蘇澳漁會總幹事陳春生盼蘇澳港兩碼頭開放常態停車。

南方澳大橋事故，交通部今天上午在蘇澳漁會召開應變會議，對於大橋重建計畫，交通部政次黃玉霖會中指示，以3年為目標，包括規畫、設計、發包、施工到履勘、啟用，3年內完成，如果可以更早當然更好。

黃玉霖並要求公路總局全力協助港務公司規畫、設計與執行，必要時可由公路總局代辦。也請縣府協助在大橋重建階段的交通維持計畫。

對於施工期間的空窗期，地方憂心會讓南方澳漁港交通更打結。蘇澳鎮長李明哲說， 希望能採轉運站接駁的方式，解決交通問題。

蘇澳漁會總幹事陳春生表示，南方澳原本是環狀道路，大橋塌了以後，目前港區就靠一條道路去回，可預見有會車、停車問題，交通一定大亂。

此外，南方澳大橋下原本是整補漁網地點，現在也無法再作整補之用，漁會必須盤點港區腹地，可能部分靠近港邊的停車空間要改作整補漁網之用，都會壓縮到停車空間，這部分也都要及早因應。