南方澳斷橋 專家：台灣橋樑維護經費明顯不足

2019-10-02 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭國樑 ╱即時報導



健行科技大學105年前檢測南方澳大橋時，有沒有發現鏽蝕問題，校方今天沒有說明，只強調當時檢查的結果在報告書中，已交給宜蘭縣政府，不清楚港務局後續的維修與檢測實際內容，健行科大不適合回應。

中央大學土木系教授王仲宇指出，台灣橋樑維護經費明顯不足，有時候看到問題必須要排序解決，等到有經費了才能修護解決問題，除非是特別的情況才會用特別的預算經費處理。

王仲宇也是中大橋樑工程研究中心前主任，他表示要了解橋樑塌、斷就去看橋樑設計的方式，如果一個纜索斷，力量可能就要重新分配，橋面承受的力量也突然傳下去，橋面板和底下的鋼樑如果是連在一起的話，一旦橋塌或斷，可能就像火燒連環船式栓一起往下掉。

如果沒連在一起，很可能就是橋面板在斷的地方掉下去，形成局部的破壞，所以要看原來的設計圖了解橋是怎麼連結的，從中找出產生破壞的原因。

南方澳雙跨海大橋為雙叉式單拱橋已經使用21年，王仲宇說，通常海邊的橋樑腐蝕問題嚴重，所以對任何海邊橋樑的維護保養，尤其是腐蝕的防制非常重要，過去編列的維修費用是否足夠值得注意也可以檢討。

至於南方澳跨海大橋過去是否一直有承受過重車輛的問題，王仲宇說，如果有重車要過橋，必須做承載力的評估和分析，台灣有些電廠要運送很重的發電機，沿途經過的橋樑都要做承載力評估和分析，甚至一定要做橋樑補強，管理單位無論有沒有足夠人力，都要注意重力運輸一定要做重力評估。

王仲宇說，通常縣市政府發包給專業單位做橋樑檢測評估時，都會有審查機制，包括評估受委託單位的技術能力，嚴格說，評估報告完成以後，應該還有一個審查，程序仔細看檢測報告的合理性和正確性，檢測單位或公司有義務提出維護和維修的說明，審查委員或縣市政府要看檢測報告書並討論，確認檢測報告是否正確或有沒有其他問題。

王仲宇建議，橋樑斷了以後外界有許多猜想像鏽蝕，後續鑑定工作必須釐清破壞的幾制為何，還有與設計的關聯性，再從事故發生原因，將來再回饋到橋樑檢測的體制，包括提升橋樑檢測技術，像現在和過去有些檢查都是用望遠鏡看，看不到鏽蝕狀況，因此必須發展出好的技術，另外檢測橋樑的回饋機制要注意如何不讓橋樑繼續損傷，像嚴格要求重物輸送必須做承 載評估分析，還有落實檢測後的橋樑維修。