遭影射喬非法工廠納管收錢 議長服務處主任喊冤提告

2019-10-02 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



《鏡週刊》今天刊登「非法工廠喬納管 議長服務處囂張收保證」一文，指「本刊接獲投訴，台南市議長郭信良縱容服務處主任黃龍生，包攬非法占用農地的工廠，納管為「特定登記工廠」，未來有可能就地合法，農地變工業用地，暴漲數10倍…」。「我沒有收錢」黃龍生上午喊冤說，單純是服務案件，指控《鏡週刊》斷章取義，在律師陪同下，到台南地檢署對媒體總編輯提出加重誹謗告訴。

黃龍生也聲明，他在服務處服務20多年，服務過大小案件，因此造成服務處及個人名譽損害，按鈴提告外 ，他口頭上已向議長請辭。

黃表示，他在服務處服務20多年，遇到許多民眾工廠建在農地上，每次收到市府罰單，向他求助，日積月累下來，中央三讀通過特定工廠登記有一條路讓業者生存下去，他通知這些廠商，找來代書、律師協助服務，並雙方直接談，他和服務處均沒有收錢，

他指出，之所以找代書及律師見證，一是幫他們省錢，找到最低錢代辦單位，二是有保證，沒辦成則全數退費，三則是降低成本。他說，這是基於選民服務，2年後，檢舉非法工廠有獎金，希望廠商依法辦理要趕快，不要等到被斷水斷電才來處理。

代書王志聰表示，目前收件約16件，當初服務處找他可能是比較經驗，介紹他跟客戶解說，但不強迫，他不清楚服務處是否也找了其他代書。他解釋，收費15萬至20萬元，是依代辦臨時工廠登記證而訂的收費，仍會根據工廠大小等作調整，這筆費用包括申請地籍圖、航照圖及文書、人事成本等，跑個1年半相關費用。他強調，這也沒辦法保證一定過，不過沒成需全額退費，這有律師見證。