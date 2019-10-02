超跑炸隧道釀2死3傷 游翰甯：再給一次機會不會做這事

2019-10-02 11:52 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



心靈海集團富少游瀚甯，去年駕駛藍寶堅尼超跑在自強隧道車禍釀成二死三傷，檢方起訴過失致死罪，並在審查庭提出涉犯刑法185條妨害公眾往來安全罪。士林地方法院今日開庭，辯護人比對謝亞軒在南京東路飆車肇事案例，強調游翰甯所為不構成7年以上之重罪。游今日在庭上道歉，「再給一次機會，就不會再做這件事情」。

游翰甯在2位辯護人陪同下出庭，合議庭今日提示全案眾多調查證據，包含證人證詞、對話過程，租車單據、和解書等，辯護人認有證據能力，但不足以證明構成妨害公眾往來安全罪。

審判長問游翰甯如何確保自強隧道淨空？是否向偵查檢察官所說？他回答，在隧道前都會慢慢開，看到前面沒車才開始加速。

檢察官論告，本案涉犯妨害公眾往來罪，且此採具體危險說，不以發生行為為必要，游翰甯在隧道中嚴重超速，靜止的儀表板顯示約130公里，平均時速為140公里，證人證述甚至開到170、180公里，游翰甯嚴重超速，車輛失控導致人死傷。

檢方指出，游在自強隧道加速，後方有不知目的地的陶姓證人駕車，顯示有一前一後飆車行為，且游已成年，應知隧道是不特定公眾使用，而「非私人封閉的遊樂場地」，所犯妨害往來公眾罪明確，請依法判決。

辯護人指出，刑法185條提到以「他法」致往來公眾危害，應是併排競駛車輛、追趕前車、連續變換車道等蛇行行為，但游翰甯，但無犯罪故意，對於結果也無認識，並不能以事故結果回推法條。

辯護人當庭播放謝亞軒在南京東路飆車肇事的新聞畫面，還製作兩案的比較表，指出謝所犯185條，一審遭判13年，與自強隧道肇事案相差甚遠。

辯護人解釋，游翰甯有駕照，事發時間是2018年7月7日凌晨5點，並非南京東路案適逢車水馬龍，游也沒有行駛在公車道、隨意變換車道、未打方向燈、未和解等情況。

辯方指出，最大的不同在於，本案在偵查中完全沒有調查185條的構成要件，而是在釐清是否還有其他犯罪嫌疑人，對於此「轉折」，是在審查庭檢察官「臨時」的想法，才會「推翻」所有偵查程序，對此表示「遺憾」。

外傳全案已高達5千萬金額，與被害人其死者家屬和解，今日庭上律師再度提出和解內容，在事發2個月內，游先和死者家屬和解，同年10也完成和3名傷者和解，且真心行事低調，不二次傷害家屬，回歸正常。

律師直指，若是不顧公眾安全，游不會在隧道前停等紅燈，也不會一開始車速比摩托車還慢，客觀事實是因超速造成死傷，並沒有「相約競速」，希望庭上斟酌是否違反185條。

游翰甯在庭上說，因為「我的愚蠢、魯莽，想在庭上道歉」，案發後在醫院聽警察提起案件，才知道自己傷了人、女友已不在，過了好幾天才回神，事後等到身體可以行動，就去了解傷者的需求等…「再給我一次機會，我不會再做這個事情」。