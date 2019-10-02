賴惠員批最強村姑被中共操縱 還扯到韓國瑜判賠20萬

2019-10-02 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



獲民進黨提名參選台南市立委的賴惠員3月上政論節目時，指當時退出民進黨參加立委補選的「最強村姑」陳筱諭，選舉策略「都是國共在操盤」，資金也由中共提供。陳筱諭認為名譽權受損，一狀告上法院，要求賴惠員賠償200萬元；台北地方法院認為，賴惠員未經合理查證即公開發表臆測言論，判賠20萬元，可上訴。

陳筱諭委任律師李永裕表示，陳筱諭得知判決結果，仍希望賴惠員能公開道歉，恢復她的名譽，也希望透過這次訴訟，讓賴惠員知道發表言論需要更謹慎，若賴惠員對判決不服提起上訴，她也會上訴。

因黃偉哲當選台南市長，立委缺額需進行補選，民進黨當時提名郭國文參選，而陳筱諭原先為民進黨籍，後退黨以無黨籍身份參加補選；陳筱諭提告主張，賴惠員今年3月8日參加「政經看民視」節目，公開表示「大家都知道陳筱諭，後面是誰操盤，這個很清楚啦」，並手舉「都是國共在操盤」的看板，另經主持人多次提問是誰在操盤，賴惠員也立即回答「當時是中共」。

陳筱諭指出，賴惠員指她選舉策略是中國共產黨操縱，競選經費來源也是中共，形同指她和中共勾；當時她是立委補選候選人，選區向來都是深綠票倉，依常理來看，指她和中共勾結，就是認為她會出賣台灣人民福祉，名譽權顯然受到損害，要求賴惠員賠償200萬元。

賴惠員抗辯，當時韓國瑜造成「韓流」，網路聲量極高，支持者也來自於全世界不斷帶風向，這需要龐大資金才有可能在短期內有如此高的聲量，不少人都懷疑是中共網軍介入；而陳筱諭在初選期間自比為韓國瑜般的政治素人，還推出「高雄韓國瑜台南陳筱諭」的宣傳看板，且陳筱諭網路聲量嚇人，她才會懷疑中共有意扶植陳筱諭。

賴惠員認為，陳筱諭網路聲量足以分化民進黨，讓國民黨漁翁得利，這屬於可受公評之事；陳筱諭身為政治人物，也應接受選民合理檢視資金來源，這也可受公評，她的言論應受到憲法言論自由保障。

法院認為，經勘驗節目內容，顯見賴惠員是指陳筱諭選舉策略是由中共操縱，資金是中共提供，明顯指述陳筱諭和中共關係密切；而陳筱諭選舉策略是否為中共操縱，這是「是否」、「有無」的問題，具有可證明性，是事實陳述。