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港星譚詠麟攻蛋 因演唱一首歌挨告 今獲不起訴

2019-10-02 11:07聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

香港藝人譚詠麟去年首度來台在小巨蛋舉行「銀河歲月40載世界巡迴演唱會台北場」，卻因演唱1首《心手相連》而被共同作詞人認為未經授權即公開演出，事後控告譚與主辦單位寬魚國際、負責人邱漢中違反著作權法。台北地檢署調查後，認為譚等人主觀上無犯意，今不起訴3人。

綽號「校長」的譚詠麟在1970年代歌唱事業早期與鍾鎮濤在溫拿樂隊擔任主音歌手。他去年在台灣小巨蛋舉辦「銀河歲月40載世界巡迴演唱會台北站」，刷新最高齡華人歌手攻蛋紀錄，邀請港星曾志偉、鄭伊健、陳小春、錢嘉樂、謝天華等人及台灣藝人A-Lin當嘉賓。

事後，作詞人陳建名認為，《心手相連》這首歌詞當年由他及陳美威、巫玉花、張瓊子等多人共同創作，他身為著作人之一，並未授權這次公開演出。

檢察官調查後，未傳喚當天演唱的譚詠麟，而負責安排演唱會內容的寬魚國際公司，提出許多和「中華音樂著作權協會」聯繫的通訊軟體Line對話及電郵紀錄，證明演出前已多次反覆向協會確認曲目都有取得授權。

檢方認為，公司無法得知單一歌曲有多人共同創作，且雙方對授權認知不同，譚和寬魚，寬魚負責人邱漢中在主觀上都沒有侵害他人著作權的犯意，因此不起訴3人。

演唱會小巨蛋香港

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