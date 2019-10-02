南方澳跨港大橋斷裂意外漁船怎麼補助？ 農委會這樣說

2019-10-02 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



南方澳跨港大橋斷裂意外事件發生，蔡英文總統指示，針對斷橋意外無法出海捕魚的漁船擬提供補貼。農委會擬採取指定休漁補助額外加碼，提供一次性的補貼，由於漁船造冊已完成，漁業署今天上午正在精算金額列表，擬以指定休漁補助加碼，並參照漁貨交易金額，依照大小船不同給予補助，今天將與蘇澳地區漁會、漁民討論，若協調順利，最快今天對外公布。

農委會副主委陳添壽表示，現階段南方澳漁港還不通，若時間快，這一兩天就能夠開口出航，也許這樣的補貼也不就不一定需要；但若時間久了，就需要對漁船損失與協助，因此指示漁業署從指定休漁補助再加碼方向去研議。

農委會漁業署副署長林國平表示，現階段在南方澳停泊的漁船，大約有556艘左右，今天會進一步作最後清查確認，他說，今天漁業署要把標準算出來，補助的漁船，必須要符合一年有120天出港、在港90天休息，可選用這種方式領取補助；若漁船出港天數沒有這麼多，也可以用魚市場交易為基準，比如可以去精算漁市場的交易值作為補償；兩者漁民可以擇優領補助。

林國平舉例，若以兩億預算去除以30天，再看一天的交易量如何，根據大小船不同給予補助，平均起來漁船一天約可1萬多元，漁業署先算出規則，今天由漁業署代理署長張致盛到現場與漁會漁民溝通，若漁民漁會都同意，溝通順利的話，最快今天就能對外公布。