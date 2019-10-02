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汐止警薛定岳殉職案 檢方起訴王男 未認定故意害死薛

2019-10-02 10:49聯合報 記者邱瑞杰╱即時報導

王姓男子騎機車不服新北市汐止警員薛定岳攔查，騎車逃逸。薛員騎警用機車追逐時兩車碰撞，薛人車倒地傷重不治。基隆地檢署今天偵結，依妨害公眾往來安全致人於死罪、肇事逃逸罪嫌，將王男提起公訴。但檢方也認定王並無故意衝撞員警行為，不能遽認他有故意殺害薛及妨害薛執行公務致死犯行，因此處分不起訴。

檢方起訴指出，24歲王男今年8月28日下午在汐止區大同路2段附近，施用第3級毒品愷他命後騎機車返回基隆七堵區住處，當天下午4點43分行經汐止忠孝東路、秀峰路口時違規紅燈左轉，執行取締酒駕機動巡邏勤務的薛定岳發覺示警攔查，但王不從，反而騎車加速逃逸。

薛定岳騎車開啟警笛及警示燈號追緝，並以警用無線電通報攔截圍捕。王為逃避追緝高速蛇行、闖越紅燈及逆向行駛，危及道路的車輛及行人安全。

王在當天下午4點51分騎到基隆市新台五路2段與福三街T字路，遇新台五路紅燈。薛定岳尾隨至路口，自王左後側靠近欲攔停，但因王在超越停等紅燈車輛後突高速往左斜切變換車道，與薛車發生擦撞，薛倒地後往前滑行，頭部撞及前方路口分隔島。

王明知肇事造成薛人車倒地受傷，仍加速騎車逃離現場。薛定岳受傷倒在路口，經路人打電話報案，支援警員不久也趕到現場。消防人員將薛送往汐止國泰醫院急救，同日下午6點18分不治。

檢方調閱及勘驗沿路監視器光碟、測速器照片、員警秘錄器光碟、行車紀錄器光碟及傳喚目擊證人作證，認定王在被薛追逐過程中，確有闖紅燈、高速蛇行、逆向行駛等妨害公眾往來安全之行為，且肇事致人死亡逃逸。

檢方指出，經調查王雖有施用愷他命毒品，但通過直線測試、平衡動作及同心圓測試，依客觀證據難認達不能安全駕駛程度。

王躲避攔檢過程雖有危險駕駛行為，然並未有故意衝撞薛員行為。主觀上王並無對薛施強暴、脅迫行為及殺害犯意，不能遽認王有故意殺害薛及妨害薛執行公務致死犯行，對此給予不起訴處分。

新北市汐止警員薛定岳騎警用機車追緝拒檢的王姓男子，途中兩車碰撞，薛人車倒地傷重不...
新北市汐止警員薛定岳騎警用機車追緝拒檢的王姓男子，途中兩車碰撞，薛人車倒地傷重不治。記者／邱瑞杰翻攝
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王姓男子不服汐止警員薛定岳攔查，造成薛在追緝過程中人車倒地傷重不治，被檢方依妨害...
王姓男子不服汐止警員薛定岳攔查，造成薛在追緝過程中人車倒地傷重不治，被檢方依妨害公眾往來安全致人於死罪、肇事逃逸罪嫌起訴。圖／聯合報系資料照片
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汐止基隆

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