斷橋究責 宜縣府嗆港務公司：沒有依規定做橋梁檢測？

2019-10-02 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



宜蘭南方澳跨港大橋斷裂究責！交通部今天公布縣政府針對這座橋梁做過的檢測，未提到鋼索鏽蝕。縣政府官員忍不住怒嗆，依照交通部訂的「公路橋梁檢測及補強規範」，維護單位每兩年至少要針對橋梁做一次檢測，「港務公司到底有沒有依規定做，這才是問題重點」。

港務公司昨天提出105年由宜蘭縣政府委由健行科技大學進行檢測，報告內容所發現缺失包含混凝土裂縫、鋼筋鏽蝕、落水管老舊、伸縮縫待清理、AC鋪面坑洞等，但未提及有鋼索鏽蝕。今天上午交通部公布這份報告。

「這份報告根本不是重點」，宜蘭縣政府交通處長黃志良表示，縣政府103年或105年有沒有針對這座橋梁做檢測，這根本不是這個案子的重點，依照規定，港務公司自己就要做，定期檢測至少兩年一次，針對特殊橋梁每年一次特別檢測，「這是你法定權責要做的事」，這才是要追究的重點。

黃志良怒嗆港務公司「推責任」，轉移焦點把風向球導向縣政府，現在大家都在追縣府，請問這座橋梁建好從民國87移交至今21年內，至少也應該要有10次檢測報告，請港務公司拿出來這10次檢測告 ，做了哪些改善也拿出來，好沒關係，就算你依照府的報告補強了，還是要持續做啊，那麼107年的檢測報告在哪裡？請你把歷年做的報告改善工程設計書圖公開出來。

至於為何縣政府針對跨港大橋做了兩次檢測報告，黃志良說，這是這美麗的誤會，縣政府每隔兩年都會針對縣府與鄉鎮市公所管的橋梁固定做檢測，而當年公路橋梁管理平台的管理機關登錄錯誤，以為是蘇澳鎮公所管這座橋，所以縣府做了，而且把報告交給鎮公所時，鎮公所發現不是他們管的，所以告訴港務公司也把檢測報告結果給港公司。

「現在怎麼變成一直在講105年的檢測？」，黃志良強調，真正的責任是這20年來，負責維護管理的港務公司到底有沒有依規定做定期檢測，完全未見隻字片語，他質疑港務公司「可見他們從來沒有做，只找到宜蘭縣政府的檢測，就推給縣府」。