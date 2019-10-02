親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
南方澳大橋斷裂
橋梁安全總體檢
何韻詩遭潑漆案
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

不斷更新／南方澳大橋坍塌尋獲第4具遺體！仍有2人失聯搜救中

國際關鍵字：CivilWar2，川普彈劾與「美國內戰論」

老闆面試美女3小時？ 告網友不起訴無法再自訴

2019-10-02 08:42聯合報 記者王宏舜╱即時報導

李姓男子在「Ursalary-Ｔaiwan」網站描述某動力科技公司工作為「職稱：...
李姓男子在「Ursalary-Ｔaiwan」網站描述某動力科技公司工作為「職稱：光電工程師、年終：0、獎金：0、心得：員工宿舍在老闆家裡‧限女性」，公司與許姓代表人認為名譽受損，提誹謗及公然侮辱告訴，但檢方處分不起訴。公司提自訴，台北地院認為自訴人提自訴前，同一案件已經檢察官偵查終結，判自訴不受理，高等法院駁回確定。示意圖／ingimage
分享

一家動力科技公司徵才，李姓男子在「Ursalary-Ｔaiwan」網站寫下該公司「職稱：光電工程師、年終：0、獎金：0、心得：員工宿舍在老闆家裡‧限女性」，公司與許姓代表人認為名譽受損，提誹謗及公然侮辱告訴，但檢方處分不起訴。這家公司提自訴，台北地院認為自訴人提自訴前，同一案件已經檢察官偵查終結，判自訴不受理；公司與代表人上訴，高等法院駁回確定。

這家公司主要生產建築物自動化通行設備，公司指控李姓男子2015年11月20日上網寫下「薪資：美女新鮮人開價45k」、「學歷：碩士畢業」、「相關經驗：0-1年」、「學校與科系：X大光電所」、「工作內容：不方便說」、「心得：老闆親自面試美女三小時，並開車送，員工宿舍在老闆家裡，限女性，面試開場白：嗯，小巧玲瓏」等文字，下方留有「聽起來好有八卦，有深喉嚨嗎？」、「對阿對阿有下文嗎」、「是面試小三吧？」、「面試三小時？驗貨嗎？」等意見，損害公司和負責人名譽。

台北地檢署2017年3月31日偵查終結，處分李不起訴，高檢署發回續行偵查，北檢仍為不起訴處分，告訴人仍不服，再次聲請再議。

所謂終結偵查，是指案件經檢察官合法終結偵查程序，已為起訴或不起訴處分，如果檢察官就同一案件已為不起訴處分，雖經上級法院檢察署檢察長認告訴人聲請再議為有理由，命令下級檢察官續行偵查，仍應認該案件已經偵結，不得向法院自訴。北院認為，這家公司在提起自訴前，同一案件已經檢方偵結，自訴不合法，諭知不受理。

高院認為北院認事用法無違誤，自訴與檢察官偵結的是同一案件，上訴意旨卻仍指原判決不當，不經言詞辯論駁回。

檢察官面試宿舍

相關新聞

少男腳踏兩條船嘿咻少女 前案獲緩刑這案逃不了

2019-10-02 07:23

八仙塵爆1.2億國賠案 法院駁回

2019-10-02 01:02

八仙塵爆家屬國賠求償1.2億 法院駁回：偶發獨立事件

2019-10-01 19:09

南檢法拍瑪莎拉蒂 80萬得標

2019-10-01 23:39

百萬薪主管妄想1屋2妻 挨告判賠這麼多

2019-10-01 21:47

行政執行署嘉義分署舉辦拍賣會 主打毛小孩商品

2019-10-01 21:08

執行署全國拍賣 二手瑪莎拉蒂80萬拍出

2019-10-01 19:07

藝人丁小芹賣假包 二審判2年6月不緩刑

2019-10-01 18:37

關心自摔騎士竟遇上惡煞 施暴者認錯賠錢獲宣告緩刑

2019-10-01 18:35

遭指控洩密給鏡週刊 大法官呂太郎：憑空揣測

2019-10-01 18:12

柯以柔離婚成功 法院依兩項重大事判離婚柯獲賠40萬

2019-10-01 17:53

女調查官和少東情變惹官司 她告對方恐嚇反被求償5百萬

2019-10-01 15:46

民進黨前朝政務官顏萬進 蹲監5年今假釋出獄

2019-10-01 15:46

扁朝涉貪入獄高官 顏萬進今天假釋出監

2019-10-01 15:45

厭食女住院遭強帶離院病死 長輩被起訴遺棄

2019-10-01 15:36

影／掏空太電15億元 前副董事長繆竹怡緝捕歸案

2019-10-01 15:26

大陸百艘漁船「圍攻」金門漁場 海巡佈網逮1船6人

2019-10-01 15:15

騎車開車導航可以嗎？警：手持、手滑就違規

2019-10-01 15:14

謝啟大姊妹爭訟 和李登輝夫人曾文惠有關

2019-10-01 15:04

陳菊再告「輔韓女將」許淑華 創府級官員提告紀錄

2019-10-01 13:01

藝人丁小芹賣假包 坦言「錯了」仍判2年半

2019-10-01 12:49

太電案判刑4年4月 前副董事長繆竹怡逃亡今歸案

2019-10-01 12:17

波蘭籍高猛水手登台嗨過頭 臨時停留許可證搞丟險滯台

2019-10-01 11:54

徐耀昌棄土案審19年 4名被告死亡公訴不受理

2019-10-01 11:26

金錢豹集團工程部副理 向多家廠商索回扣1318萬

2019-10-01 11:16

南檢拍賣瑪莎拉蒂名車 台聯南市黨部前主委80萬得標

2019-10-01 11:15

KTV颱風夜3組屁孩酒醉鬧事 42名警力強勢逮捕

2019-10-01 11:11

獨／女聖師教唆打死信徒 千萬房產疑犯罪所得遭扣押

2019-10-01 11:07

國道1分鐘內變換2次車道未打方向燈 法官判都要罰

2019-10-01 09:30

侮辱寡婦「造成丈夫過世」 退休老師得賠6萬

2019-10-01 03:58

女懷孕12周慘遭國小男同學下藥性侵 判賠80萬元

2019-09-26 10:45
看更多

熱門文章

不斷更新／南方澳大橋瞬間坍塌 尋獲第4具遺體！仍有2人失聯搜救中

2019-10-02 09:23

20年南方澳大橋崩塌 網友：太離譜！才蓋多久會斷這樣

2019-10-01 10:30

專家分析：三項「巧合」 造成南方澳斷橋意外

2019-10-01 13:40

斷橋追原因 地方：疑負荷太大去年大量消波塊曾重壓

2019-10-01 11:35

南方澳斷橋工程公司曾示警? 港務公司：未接過橋梁有安全問題的資料

2019-10-01 12:56

南方澳跨港大橋坍塌 郭台銘霸氣捐1000萬元

2019-10-01 16:11

柯以柔離婚成功 法院依兩項重大事判離婚柯獲賠40萬

2019-10-01 17:53

南方澳斷橋意外 凸顯中央災變中心群龍無首部長還失言

2019-10-01 20:20

整理包／駭人畫面！南方澳跨港大橋坍塌 一次知道各種「關鍵」

2019-10-01 16:46

影／南方澳跨港大橋斷裂20餘人受傷 油罐車掉落起火燃燒

2019-10-01 10:11

不只南方澳跨港大橋斷 竹縣這座橋也曾在颱風後斷過

2019-10-01 11:56

南方澳斷橋再傳意外！2海巡救援遭纜繩擊中送醫

2019-10-01 12:53

陳菊再告「輔韓女將」許淑華 創府級官員提告紀錄

2019-10-01 13:01

南方澳跨港大橋全世界唯二 是亞洲第一座雙叉式單拱橋

2019-10-01 10:50

跨港大橋斷裂 設計公司副總：影像研判是鋼索鏽蝕鬆脫

2019-10-01 16:11

等不及安檢南方澳跨海大橋斷裂？ 港務公司：已編好預算

2019-10-01 14:53

老婚紗照折痕破損嚴重…父告別式想放 網友接力完美復原！

2019-10-01 10:03

南方澳斷橋壓船 消防員：水下救難訓練差、裝備爛

2019-10-02 00:21

南方澳跨港大橋沾過政治口水 完工前便橋也出過意外

2019-10-01 10:34

蘇澳跨港大橋斷 蔡英文：已出動國軍水下大隊搜救

2019-10-01 10:49

第三方警政介入 連千毅的公司「結束營業」

2019-10-01 14:20

總統稱油罐車失火釀斷橋 徐國勇：是我報告總統

2019-10-01 18:52

斷橋追因／3年前檢修報告就示警 誰漏接？

2019-10-02 00:42

南方澳斷橋上油罐車生死一瞬 海巡艇救起落水駕駛

2019-10-01 11:28

影╱南方澳斷橋壓住漁船 海軍艦船搶拖出一艘

2019-10-01 16:19

宜蘭南方澳跨海大橋斷裂 油罐車司機左後方受重擊

2019-10-01 12:47

南方澳斷橋因載送消波塊壓壞？ 港務公司：應在容許範圍

2019-10-01 12:19

南方澳跨港大橋塌 學者指若吊索鏽蝕要專業檢查

2019-10-01 11:43

影／內政部長看跨港斷橋 漁民怒嗆等專家評估救人太晚

2019-10-01 12:29

南方澳跨港大橋崩塌 海巡公布港監第一時間驚悚畫面

2019-10-01 12:00

南方澳橋斷多人傷 院方：油罐車司機恢復意識

2019-10-01 14:13

南方澳跨港大橋倒塌 南方澳2400戶大停電

2019-10-01 10:27

油罐車司機命危搶救 護理師女兒忍痛完成工作趕回醫院

2019-10-01 15:41

影╱油罐車失火造成橋斷？徐國勇：他回報的訊息非總統口誤

2019-10-01 16:29

影／交通部：斷橋傷亡失蹤16人 漁船臨時通道明完成

2019-10-01 21:26

斷橋壓中3船都是他的 江姓船主驚：只是排隊加油而已

2019-10-01 13:18

連千毅公司再遭扣111件「精品」 品牌項目全曝光

2019-10-01 18:11

拍南方澳南天宮媽祖出現閃爍 信眾：媽祖想表達什麼？

2019-10-01 14:30

影／找到2名移工遺體？ 徐國勇說有指揮中心說無

2019-10-01 19:25

影／跨港大橋斷裂6人輕重傷送醫5人失蹤 海陸空搜救

2019-10-01 11:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top