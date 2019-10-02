老闆面試美女3小時？ 告網友不起訴無法再自訴

2019-10-02 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



李姓男子在「Ursalary-Ｔaiwan」網站描述某動力科技公司工作為「職稱：光電工程師、年終：0、獎金：0、心得：員工宿舍在老闆家裡‧限女性」，公司與許姓代表人認為名譽受損，提誹謗及公然侮辱告訴，但檢方處分不起訴。公司提自訴，台北地院認為自訴人提自訴前，同一案件已經檢察官偵查終結，判自訴不受理，高等法院駁回確定。示意圖／ingimage 分享 facebook

一家動力科技公司徵才，李姓男子在「Ursalary-Ｔaiwan」網站寫下該公司「職稱：光電工程師、年終：0、獎金：0、心得：員工宿舍在老闆家裡‧限女性」，公司與許姓代表人認為名譽受損，提誹謗及公然侮辱告訴，但檢方處分不起訴。這家公司提自訴，台北地院認為自訴人提自訴前，同一案件已經檢察官偵查終結，判自訴不受理；公司與代表人上訴，高等法院駁回確定。

這家公司主要生產建築物自動化通行設備，公司指控李姓男子2015年11月20日上網寫下「薪資：美女新鮮人開價45k」、「學歷：碩士畢業」、「相關經驗：0-1年」、「學校與科系：X大光電所」、「工作內容：不方便說」、「心得：老闆親自面試美女三小時，並開車送，員工宿舍在老闆家裡，限女性，面試開場白：嗯，小巧玲瓏」等文字，下方留有「聽起來好有八卦，有深喉嚨嗎？」、「對阿對阿有下文嗎」、「是面試小三吧？」、「面試三小時？驗貨嗎？」等意見，損害公司和負責人名譽。

台北地檢署2017年3月31日偵查終結，處分李不起訴，高檢署發回續行偵查，北檢仍為不起訴處分，告訴人仍不服，再次聲請再議。

所謂終結偵查，是指案件經檢察官合法終結偵查程序，已為起訴或不起訴處分，如果檢察官就同一案件已為不起訴處分，雖經上級法院檢察署檢察長認告訴人聲請再議為有理由，命令下級檢察官續行偵查，仍應認該案件已經偵結，不得向法院自訴。北院認為，這家公司在提起自訴前，同一案件已經檢方偵結，自訴不合法，諭知不受理。

高院認為北院認事用法無違誤，自訴與檢察官偵結的是同一案件，上訴意旨卻仍指原判決不當，不經言詞辯論駁回。